Merivoimien uusi komentaja Jori Harju ylennettiin lippueamiraaliksi

HELSINKI

Tasavallan presidentti on ylentänyt kommodori Jori Harjun lippueamiraaliksi. Harju on Merivoimien uusi komentaja ensi vuoden alusta lähtien.

Presidentti nimitti marraskuussa Harjun myös amiraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi 2019–2023.

Vuonna 1964 syntynyt Harju on palvellut Merivoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2016. Kommodoriksi hänet ylennettiin vuonna 2014. Aiemmin hän on toiminut muun muassa valmiuspäällikkönä Merivoimien esikunnassa.

Harju seuraa Merivoimien komentajan tehtävässä vara-amiraali Veijo Taipalusta, joka siirtyy vuoden alusta reserviin.

STT:n tietojen mukaan Harju nousi Merivoimien lippueamiraali Timo Hirvosen ohi komentajavalinnassa, koska keskusrikospoliisilla oli meneillään Hirvoseen kohdistuva esiselvitys. Asiassa on sittemmin aloitettu esitutkinta, ja Hirvosta epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Presidentti on myös ylentänyt kenraalimajuri Timo Rotosen kenraaliluutnantiksi. Rotonen on toiminut Puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä tämän vuoden alusta lähtien. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajana.

STT