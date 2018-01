Meri-Lapin sote kilpailutettiin väärin – koko päätös uhkaa kaatua oikeudessa

Maan suurin terveydenhuollon ulkoistus voi kaatua markkinaoikeudessa, arvioi kauppaoikeuden lehtori Kirsi-Maria Halonen Lapin yliopistosta.

Meri-Lapin kunnat ja yksityinen terveyspalveluyritys Mehiläinen sopivat viime marraskuussa yhteisyrityksen perustamisesta Meri-Lapin sote-palveluiden tuottamiseksi.

Lännen Median haastatteleman Halosen mukaan yhteisyrityksen taival voi kaatua siihen, ettei sote-palveluiden ulkoistamista kilpailutettu koko EU:n alueella.

– EU-hankintailmoituksen tekemättä jättäminen on vakava virhe. Markkinaoikeus on jo aiemmin kumonnut hankintapäätöksiä, jotka on kilpailutettu vain kansallisesti, vaikka laki olisi vaatinut EU-laajuista ilmoitusta.

– Käytännössä hankintailmoitusvirhe todennäköisesti johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen ja velvollisuuteen kilpailuttaa hankinta uudelleen, Halonen sanoo.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ylilääkäri Pertti Sakaranaho vahvistaa, että kilpailutus tapahtui vain kansallisella tasolla.

– Tämä oli kansallinen kilpailutus. Nyt tilanteen ratkaisee markkinaoikeus.

Sakaranaho vetoaa Lännen Median haastattelussa siihen, että uusi lainsäädäntö tuli voimaan vasta neljä kuukautta ennen kuin kilpailutus avattiin.

Kirsi-Maria Halosen mukaan tämä ei ole kuitenkaan mikään selitys sille, miksi EU-ilmoitus on jätetty tekemättä.

– Voimassa olevaa lainsäädäntöä on noudettava. Lakia ei voida myöskään tältä osin pitää tulkinnanvaraisena, vaan hankintayksiköllä on ollut velvollisuus ilmoittaa kynnysarvon ylittävät sote-palveluhankinnat EU:n laajuisesti, Halonen sanoo.

Kilpailutuksessa hävinnyt Pihlajalinna jätti valituksen markkinaoikeudelle. Valituksessaan Pihlajalinna vaatii muun muassa päätöksen täytäntöönpanokieltoa.

– Kyseessä on EU:n kynnysarvon ylittävä hanke, jolloin se olisi pitänyt ilmoittaa koko EU:n tasolla. Asiakirjojen mukaan näin ei ole toimittu, joten siinä on rikottu EU-lainsäädäntöä, Pihlajalinnan perustaja, hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén sanoo.

Jos täytäntöönpanokieltoon päädytään, se tarkoittaisi sitä, ettei yhteisyrityksen toimintaa voida jatkaa suunnitelman mukaisesti.

– Jos markkinaoikeus langettaa täytäntöönpanokiellon, se keskeyttää myös tämän valmisteluprosessin, Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen sanoo.

Meri-Lapin kunnat päätyivät rakentamaan yksityisen palveluntuottajan kanssa yhteisyritystä, koska alueella pelättiin Länsi-Pohjan keskussairaalan palveluiden puolesta. Meri-Lapissa epäillään, että sote-uudistuksen seurauksena palvelut keskitetään sadan kilometrin päähän Rovaniemelle.