Meppi Elsi Kataisen läsnäoloprosentti parlamentin täysistunnoissa olikin korkeampi - En ollut tietoinen, että läsnäolo pitää kirjata ryhmäkokouksen lisäksi myös täysistuntosalissa, Elsi Katainen sanoo

Lännen Median Suomen europarlamentaarikkojen täysistuntopoissaoloja koskeneessa jutussa oli Elsi Kataisen (Alde) läsnäoloprosentissa virhe. Elsi Kataisen läsnäolo Euroopan parlamentin viime vuoden täysistunnoissa oli 78-prosenttista, eikä 42-prosenttista niin kuin jutun yhteydessä julkaistussa graafissa virheellisesti kerrottiin.

Lännen Median laskelmasta oli jäänyt pois täysistuntopäiviä, jolloin Katainen oli ollut läsnäolopöytäkirjojen mukaan paikalla.

Sen lisäksi Katainen on tehnyt parlamentin hallinnolle oikaisupyynnön koskien täysistuntojen läsnäolokirjauksia. Kyse on siitä, että hän on ollut paikalla, vaikka hänen nimeään ei ollut kirjattu läsnäololistaan.

Parlamentin hallinto lisää Kataiselle näitä läsnäolopäiviä ensi maanantaina, kun täysistunnossa käsitellään edellisen istunnon pöytäkirjaa.

–Kirjaamiskäytännöt yllättivät uuden mepin. Kirjauduin paikalla olevaksi ryhmäkokouksissa ja luulin että se riittää. En ollut tietoinen, että läsnäolo pitää kirjata ryhmäkokouksen lisäksi myös täysistuntosalissa, vaikka siellä ei ole edes äänestyksiä, sanoo Elsi Katainen.