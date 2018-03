Meksikolaisten elokuvantekijöiden menestys muuttaa Hollywoodia – se on myös vastareaktio presidentti Trumpin syrjivälle politiikalle

Viime yönä jaettiin jälleen elokuva-alan suurimmat palkinnot Los Angelesissa, Yhdysvalloissa. Parhaan ohjaajan palkinnon pokkasi Guillermo del Toro. Hänen pystinsä on jo neljäs meksikolaiselle ohjaajalle jaettu Oscar viiden vuoden sisällä.

Hollywoodissa tyypillinen latinoelokuva kertoo huumeista, väkivallasta ja köyhyydestä. Meksikon elokuva-alan "Kolme Amigoa" (The Three Amigos) murtavat nyt tätä stereotyyppiä ja auraavat tietä muillekin latinoille.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan meksikolaiset ohjaajat Guillermo del Toro, Alejandro G. Iñárritu ja Alfonso Cuarón ovat osoittaneet, että Latinalaisesta Amerikasta ei tule ainoastaan omintakeisia ja tyypillisistä aiheista poikkeavia elokuvia, ne ovat myös kaupallisesti menestyneitä ja kriitikoiden ylistämiä.

Viimeisin esimerkki tästä menestyksestä on sunnuntain ja maanantain välisenä yönä palkittu Guillermo del Toron The Shape of Water (2017), joka sai yhteensä neljä Oscar-pystiä: parhaan elokuvan, ohjauksen, musiikin ja lavastuksen.

Meksikolaisuus ei näkynyt tämän vuoden Oscar-gaalassa ainoastaan tekijäkaartissa, vaan mainetta niitti myös meksikolaista kulttuuria juhlistava Coco, joka sai parhaan animaatioelokuvan palkinnon. Elokuvan on ohjannut amerikkalainen Lee Unkrich ja rooleissa kuullaan latinonäyttelijöitä.

–Aloitimme Cocon tekemisen kuusi vuotta sitten. Silloin elettiin poliittisesti hyvin erilaista aikaa verrattuna nykyiseen. Elokuvanteon aikana presidenttimme vaihtui, ja meksikolaisista sekä amerikanmeksikolaisista alettiin sanoa kaikenlaista. Sitä ei voinut missään tapauksessa hyväksyä, ohjaaja Unkrich kertoi Oscar-gaalan pressitilaisuudessa USA Todayn mukaan.

Lehden mukaan ohjaaja Unkrich viittasi kommentillaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lausuntoihin, joissa Trump muun muassa kuvaili meksikolaisia maahanmuuttajia huumediilereiksi ja raiskaajiksi.

–Meille tuli tarve saada elokuva julki mahdollisimman pian, jotta voisimme välittää positiivista viestiä Meksikon ja meksikolaisten kauneudesta sekä antaa amerikanmeksikolaisille lapsille jotakin, jota ihailla ja johon samastua, Unkrich totesi medialle.

Viime vuosina Oscar-palkintoja ovat kahmineet tämän vuoden voittajan lisäksi myös Alejandro Iñárritun Birdman (2015) ja The Revenant (2016) sekä Alfonso Cuarón Gravity (2014). Ne ovat kaikki tyypillisestä Hollywood-draamasta poikkeavia elokuvia.

Siinä missä tuorein voittaja The Shape of Water on romanttinen fantasiaelokuva siivojan ja vesiolennon välisestä rakkaudesta, Iñárritun Birdman kertoo vanhenevasta supersankarinäyttelijästä, joka haluaisi menestyä Broadwaylla.

Iñárritun toinen mainetta niittänyt elokuva The Revenant puolestaan on radikaalisti erilainen lännenelokuva 1800-luvulla eläneen turkismetsästäjän kostomatkasta. Vastoin odotuksia menestyi myös Alfonso Cuarón scifi-elokuva Gravity, joka tuotti yli 723 miljoonaa dollaria.

Kolme superohjaajaa eivät kuitenkaan ole ainoita Latinalaisesta Amerikasta ponnistaneita elokuva-alan menestyjiä. Myös meksikolaisilla elokuvaajilla Emmanuel Lubezkilla ja Rodrigo Priertolla on Oscareita muun muassa elokuvista The Wolf of Wall Street (2013) ja Brokeback Mountain (2005).

Siinä missä meksikolaiset elokuvantekijät ovat viime aikoina niittäneet tunnustusta, Hollywoodissa on vielä paljon muutettavaa. Etelä-Kalifornian yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vuonna 2016 ainoastaan kolme prosenttia 100 suosituimman elokuvan puherooleista oli latinoilla.

The New York Timesin mukaan kansallisen espanjankielisen mediakoalition (National Hispanic Media Coalition) puheenjohtaja Alex Nogales totesi tutkimuksen jälkeen, että jatkossa latinot eivät enää pyydä tasa-arvoa, he vaativat sitä.