"Meillä on hallitus, joka esittelee työttömyyttä lisäävän budjetin" – oppositio kaatoi täyslaidallisen hallitukselle budjetin palautekeskustelussa

Suomen puheenjohtajakaudelle osui sittenkin vielä yksi onnistuminen, jota kuvataan EU:n merkittävimmäksi ilmastoteoksi

Vihreiden sijoitustuotteiden viidakko selkenee, sillä EU:ssa on päästy sopuun kestävien rahoitustuotteiden määritelmästä. Neuvotteluiden saaminen maaliin on sulka Suomen EU-puheenjohtajakauden hattuun, arvioi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.), joka on käynyt neuvotteluita Euroopan parlamentin puolesta. Lue lisää