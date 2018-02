Mehevien hahmojen ja vuorosanojen perhedraama on todellinen tähtien kokoontumisajo

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme tiistain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Perhe – August: Osage County ***

Meryl Streep, Sam Shepard, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch ja muutama muu: tähdillä on kokoontumisajot! Se on ymmärrettävää, John Wellsin komediallinen perhedraama pohjautuu Tracy Lettin Pulizer-palkittuun näytelmään, jossa riittää meheviä hahmoja ja vuorosanoja tulkittavaksi. Addiktiot ja salaisuudet pitävät mielenkiinnon yllä. Ensiesitys. (USA 2013)

Liv tiistai 6.2. klo 21.05

Sinun numerosi? – Kuinka monta on liian paljon? **

Jopas on koukeroiset leffannimet tänään. Mark Mylordin romanttisen komedian juoni on otsikkoaan simppelimpi. Ally nimittäin uskoo, kun lehdessä väitetään, että naisella on vaara jäädä sinkuksi, jos seksipartnereita on ollut yli 20. Siksi hänen on kirmattava eksiään tapaamaan. Onneksi pääroolissa on sympaattinen Anna Faris, joka saa näinkin kornin idean hengittämään. (USA 2011)

Sub tiistai 6.2. klo 21.00

Bernie ****

Bernie on siisti ja avulias pikkumies, josta pitää melkein koko Carthagen pikkukaupunki. Leskirouva Marge on hapan vanha kääkkä, josta ei tykkää oikein kukaan. Richard Linklaterin elokuvassa on selvä osajako alusta alkaen – mutta onko se koko totuus? Teksasilainen tositapaus kirvoitti mustan draamakomedian, joka pakottaa katsojan arvioimaan, mitä julkisivujen takana on. Niin tekevät myös kaupungin aidot asukkaat. (USA 2011)

Hero tiistai 6.2 klo 21.00