Mediat: Vauva sai kymmenkertaisen määrän syöpälääkettä ja vammautui vakavasti loppuiäkseen – lääkäreille sakkoja

Alman kysely: Perussuomalaiset noussut yhä, SDP menetti kärjessä kannatustaan

Perussuomalaisten kannatus on noussut 2,2 prosenttiyksikköä kuukauden takaisesta ja on 13,4 prosenttia, kertoo Alma Median julkaisema mielipidemittaus. SDP on yhä suosituin puolue, mutta sen kannatus laski 21,3 prosentista 19,6:een. Lue lisää