Mediaseksikkäät rikokset varastavat poliisin huomiota muulta tutkinnalta – Häkkänen: Naisiin kohdistuva väkivalta häpeätahra

PROFESSORI

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) muistuttaa, että lähisuhdeväkivalta on äärimmäisen vakava asia:

– Naisiin kohdistuva väkivalta on turvallisen Suomen häpeätahra. Lähisuhdeväkivallasta ilmoittamisen kynnystä pitäisi pyrkiä madaltamaan, ja ilmoittamisen tulisi tapahtua helposti. Syyllisten saaminen vastuuseen edellyttää toimivia keinoja, Häkkänen linjaa.

Häkkäsen mielestä lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen keinot ovat tosin jo nyt tehokkaita. Ilmoittamiskynnystä madalsi se, että lievät pahoinpitelyt muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi vuonna 2011 tapauksissa, jotka kohdistuvat alaikäiseen, tekijälle läheiseen henkilöön tai työtehtävissä olevaan.

– Muutos on vaikuttanut siihen, että perheväkivallasta ilmoitetaan aiempaa useammin poliisille. Myös poliisi on kiinnittänyt perheväkivallan torjumiseen huomiota. Tämä on johtanut rikosvastuun entistä parempaan toteutumiseen, Häkkänen arvioi.

Myös sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) puuttui viime viikolla suomalaiseen lähisuhde- ja perheväkivaltaan vaatimalla nykyistä tiukempia otteita.

"Vähäisiä rikoksia jätetään kylmästi tutkimatta"

Mittaluokaltaan vähäpätöisinä ja pieninä pidetyt rikokset jäävät Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen mukaan usein tutkimatta, koska mediaseksikkäät kohurikokset ja suuret rötösvyyhdit varastavat poliisin päähuomion.

Julkisuus vauhdittaa megaluokan rikosten tutkintaa.

– Eihän se saisi vaikuttaa, mutta poliisin valmius tutkia rikoksia on suurempi jutuissa, jotka nousevat julkisuuteen, Tolvanen myöntää.

Julkisuuspaine saattoi vaikuttaa myös siihen, että poliisi otti viivyttelemättä tutkittavakseen vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen lentokoneprotestin. Esitutkintavaiheeseen edennyttä lentokoneprotestia seurannutta kenttätuomioiden jakamista sosiaalisessa mediassa oikeusoppinut arvostelee jyrkin sanoin:

– Lentoliikenteen turvallisuudella ei pitäisi lähteä leikkimään. Sellainen menettely ei ole millään tavalla puolusteltavissa, eikä siihen pidä kannustaa. Jos joku lennolla alkaa osoittaa mieltään, se voi mennä vaaralliseksi.

Suuntaus on vaikuttanut siihen, että yhä vähemmälle huomiolle jäävät etenkin asianomistajarikokset, jotka poliisi ottaa yleensä tutkittavakseen vain, jos asianomistaja vaatii syylliseksi epäillylle rangaistusta. Jos ottaa.

– Niitä jätetään helpommin myös tutkimatta. Se on niin sanotun normaalikansalaisen kannalta ikävä kehitys, koska todennäköisimmin hän joutuu sellaisen rikoksen kohteeksi, mitä ei tutkita. Sellaisia ovat esimerkiksi polkupyörävarkaudet.