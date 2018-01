Matti Pellonpään puheripuli rikkoo kaurismäkeläisen hiljaisuuden ikimuistoisesti roadmovie-elokuvassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme tiistain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Railway Man ***

Lauantain elokuvassa Merry Christmas, Mr. Lawrence David Bowie oli liittoutuneiden upseeri japanilaisten vankileirillä. Railway Man on henkisesti sen jatko-osa: tositarina kärsimyksestä, vihollisuudesta ja anteeksiannon vaikeudesta. Colin Firthin tuskainen hahmo sopii tarinaan, jossa muistot Kuoleman rautatieltä piinaavat entistä upseeria. Nicole Kidman esittää vaimoa, Hiroyuki Sanada miestä menneisyydestä. (Britannia 2013)

TV1 tiistai 16.1. klo 22.00

The Romantics **

Kirjan kirjoittaminen on vaikeaa, mutta niin myös elokuvan tekeminen. Harva on onnistunut molemmissa, eikä Galt Niederhoffer liity tällä näytöllä joukkoon. The Romantics pudottelee paperinmakuisia lauseita ja tavoittelee muutenkin fiksun, pienen ja moniäänisen indie-elokuvan meininkiä. Se ei onnistu. Anna Paquin ja Josh Duhamel ovat pariskunta, joiden häiden alla Katie Holmes tuntee vanhan suolan janotusta. (USA 2010)

Hero tiistai 16.1. klo 21.00

Pidä huivista kiinni, Tatjana! ****

Aki Kaurismäen parhaassa komediassa autoilevat suomalaiset poikamiehet ottavat YYA-hengessä kyytiin venäläisen ja virolaisen naisen. Kansat lähentyvät, vaikka sanat hukassa ovatkin. Mato Valtonen ja Matti Pellonpää ovat kutkuttava, kahvi- ja kossusieppo parivaljakko, Kati Outinen ja Kirsi Tykkyläinen kyytiläiset rajan takaa. Pellonpään puheripuli rikkoo kaurismäkeläisen hiljaisuuden ikimuistoisesti. (Suomi 1994)

Yle Teema & Fem tiistai 16.1. klo 22.00