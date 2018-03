Matkailussa on huolehdittava myös Suomen luonnon kantokyvystä – turistit tuovat rahaa miljardien edestä

Viime vuonna ulkomaalaiset tekivät ennätyksellisen paljon matkoja Suomeen, noin 8,3 miljoonaa matkaa. Business Finlandin Visit Finland -yksikön teettämän matkailijatutkimuksen mukaan määrä oli 13 prosenttia enemmän kuin 2016.

Matkailu tuo Suomeen rahaa ja työpaikkoja, mutta sillä on myös kielteiset vaikutuksensa.

– Matkailijamäärien kasvu tuo mukanaan myös epätoivottuja ilmiöitä ja huippusesonkina meilläkin alkaa kantokyky olla yksittäisissä kohteissa saavutettu. Kehittämällä matkailua vastuullisesti ainutlaatuinen luontomme, kulttuuriympäristöt sekä matkailusta elävät paikallisyhteisöt huomioiden pysymme nousujohteisella mutta kestävällä kasvun uralla, sanoo Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Virkkusen mukaan kantokyky tulee vastaan erityisesti Pohjois-Suomessa talvella.

–Uutta ei pystytä rakentamaan pelkästään sesongin varaan. Matkailukohteita olisi tehtävä ympärivuorokautiseen käyttöön. Pysyvät ratkaisut ovat kestävän kehityksen mukaisia, koska ne ovat suunnitelmallisia. Luonnon käyttö ei saa olla kontrolloimatonta, Virkkunen kertoo.

Virkkunen korostaa, ettei luontoa saa pilata matkailun kustannuksella, koska se on myös yksi tärkeimmistä Suomen matkailuvalteista.

–Kansallisomaisuudesta on huolehdittava, hän sanoo.

Suosituimmat matkailupaikat Suomessa ovat pääkaupunkiseutu, Lappi, Järvi-Suomi sekä rannikko- ja saaristoalue. Suomen matkailuvaltteja ovat erityisesti maan turvallisuus, palveluiden toimivuus, puhtaus ja monin paikoin lähellä oleva luonto. Myös suomalainen kaupunkikulttuuri on koettu kiinnostavaksi.

Haittapuoliin voivat kuulua lähinnä kallis hintataso ja se, että Suomi on melko kaukana monelle matkailijalle esimerkiksi Aasiasta katsottuna.

Matkailutulo on miljardeja

Ulkomaiset matkailijat toivat Suomeen viime vuonna Visit Finlandin mukaan 4 miljardia euroa vientiin rinnastettavaa matkailutuloa.

Eniten rahaa käyttivät venäläiset matkustajat, joita on määrällisesti eniten. Matkailijaa kohden eniten rahaa käyttivät kiinalaiset, yli 1 200 euroa. Venäläisten kulutus jäi runsaaseen 240 euroon vierailua kohden.

Venäläiset tekivät Suomeen yli kolme miljoonaa matkaa 2017. Muiden maiden määrät jäävät alle miljoonan. Kärkipään maita matkustajamäärissä ovat Viro, Ruotsi, Kiina, Saksa, Iso-Britannia ja Japani.

Matkailualoilla työskentelee noin 140 000 henkilöä. Matkailu työllistää erityisesti nuoria. Työllistävin ala on ravitsemistoiminta, jolla työskentelee noin puolet matkailutoimialojen työvoimasta.

– Matkailuteollisuudella on iso potentiaali luoda Suomeen toimeentuloa ja hyvinvointia, sillä matkailu on työvoimavaltainen ala ja moni syrjäisempi seutu elää matkailusta. Suomen matkailun suuri haaste on lisätä ympärivuotisuutta. Kehittämällä ympärivuotisuutta palvelutuotannon käyttöaste kasvaa, riskit vähenevät ja myös palvelurakenteet toteutuvat ihan eri tavalla, Virkkunen sanoo.

Matkailijatutkimusta varten haastateltiin lähes 20 000 ulkomaista matkailijaa vuoden 2017 aikana Suomen raja-asemilla.