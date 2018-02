Marja-Leena Tetri väsyi uutisiin vahingoittuneista lapsista - perusti kansalaisaloitteen ilotulitteiden rajoittamiseksi

Netissä on kerätty kuukauden ajan nimiä kansalaisaloitteeseen, jossa ilotulitteiden hankintaa, säilytystä ja käyttöä vaaditaan sallittavaksi vain ammattilaisille.

Aloite oli kerännyt tiistaihin mennessä hieman yli 11 000 allekirjoitusta.

Idean äiti, hyvinkääläinen Marja-Leena Tetri , kertoo pyöritelleensä asiaa mielessään jo pitkään.

–Olen kerännyt roskia jo yli kymmenen vuotta. Minulla on ollut aina koiria. Tuttavilla on myös kotieläimiä, jotka todellakin kärsivät paukuttelusta, Tetri listaa syitä aloitteen perustamiselle.

Keskimäärin 27 potilasta vuodessa

Aloitteessa käytön rajoittamista perustellaan muun muassa ampujien ja sivullisten vammautumisilla, eläinten kärsimyksellä, ilmanlaadun heikentymisellä sekä ympäristön roskaantumisella.

Ilotulitteiden katsotaan myös vievän resursseja ensiavun, pelastuslaitoksen ja poliisin muilta tehtäviltä. Aloitteen tekijöiden mukaan alaikäiset ja humalaiset käyttävät ilotulitteita, vaikkei se ole sallittua.

Tetrin mielestä on järkyttävää lukea, miten lapset ja nuoret loukkaantuvat joka vuosi ilotulitteista.

–Se on kohtuutonta, kyseessä on kuitenkin vain huvittelutapa. Sille pitäisi tehdä jotain. Jokainen loukkaantuminen on liikaa.

Helsingin yliopiston silmätautiopin professorin Tero Kivelän mukaan ilotulitteet ovat vammauttaneet vuodesta 2000 alkaen 520 potilasta, eli keskimäärin 27 potilasta vuodessa. Vammautuneista yli 40 prosenttia on ollut alle 18-vuotiaita.

Valoesitykset vaihtoehtoina

Aloite on saanut osakseen myös arvostelua ilotulitteiden käyttäjiltä. Tetri kertoo ymmärtävänsä, että ilotulitus on monelle suomalaiselle pitkä perinne ja uudenvuoden juhlinnan huipennus. Hän korostaa, ettei aloitteella halutakaan kieltää ilotulitteita kokonaan.

Tetrin mielestään ilotulituskoulutusta tulisi lisätä, jolloin kaikki halukkaat voisivat kouluttautua ammattilaisiksi.

–Näin loukkaantuneiden määrä todennäköisesti romahtaisi. Lisäksi eläinten omistajat voisivat luottaa, että ampumisaikoja noudatettaisiin.

Tetrin mielestä nyt on hyvä aika uudelle kulttuurille, jossa ilotulitteet korvataan ympäristöystävällisemmillä tavoilla. Hän käyttää esimerkkinä Ruotsia, jossa ainakin kolme kuntaa juhlisti vuoden vaihtumista lasershow’n avulla.

–Vaihtoehtoja on olemassa, kuten esimerkiksi valo- ja musiikkiesitykset.

Kansalaisaloitteen on kerättävä vähintään 50 000 allekirjoitusta päätyäkseen eduskunnan käsittelyyn. Tetri uskoo aloitteen saavan vaadittavan nimimäärän kasaan.

–Olisihan tämä vahva viesti eduskunnalle kansalaisten tahtotilasta. Saisimme ainakin keskustelua aikaan.

Suomalaiset ostavat vuosittain ilotulitteita yhteensä noin 25 miljoonalla eurolla.

Pohjoismaiden suurimman ilotuliteyritys Suomen Ilotulitus Oy:n toimitusjohtajan Robert Edenin mukaan tämä osoittaa sen, kuinka vakaa asema ilotulitteilla on suomalaisten keskuudessa.

Hänen mukaan vastaavanlaisia aloitteita on ollut ennenkin.

–Yleisön pyynnöstä näitä myydään. Aina on ihmisiä, jotka ovat asiasta eri mieltä. Suurin osa suomalaisista kuitenkin nauttii ilotulitteista.

Edenin mukaan loukkaantumisia voidaan vähentää valistuksella suojalasien ja -etäisyyksien merkityksestä. Toimitusjohtajan mukaan suomalaisten asennoituminen ilotulitteita kohtaan on kohentunut paljon.

–Suomalaiset käyttäytyvät hyvin. Tervettä järkeä käytetään kiitettävästi.