Marja-Leena Leppänen jättää perussuomalaiset ja siirtyy sinisiin: "Suomen ongelmat eivät ratkea pelkällä maahanmuuttajien haukkumisella"

HELSINKI

Perussuomalaisten naisten pitkäaikainen puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen jättää puolueen. Leppänen kertoo siirtyvänsä siniseen tulevaisuuteen ja ryhtyvänsä puolueen kansanedustajaehdokkaaksi.

Leppäsen mukaan taustalla on hänen 20 vuotta johtamansa naisjärjestön nöyryyttävä ja ala-arvoinen kohtelu puolueen sisällä. Perussuomalaiset jättäessään Leppänen toimi puolueen naisjärjestön ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

– Puolueen johto ilmoitti ennen joulua, että se mahdollisesti jäädyttää puolueen naisjärjestön puoluetuen maksamisen ja käyttää rahat vaalimainontaansa, vaikka puoluetuesta viisi prosenttia on lain mukaan kiintiöity puolueiden naisjärjestöille. Huolimatta siitä, että puolueen ikävä hanke ei onnistunut, paha maku jäi suuhun, Leppänen kertoo tiedotteessaan.

Hänestä perussuomalaiset on muuttunut vuoden 2017 hajaannuksen jälkeen, ja puolueen julkinen agenda yksipuolistunut.

– Monet ihmiset ovat selkeästi muukalaisvihamielisiä, ja en pidä siitä. Puolueen lehti on nykyään täynnä maahanmuuttopolitiikkaa. Asia on liikaa esillä ja en edes halua avata lehteä enää. Mielestäni jokainen ihminen on arvokas huolimatta ihonväristään. Suomen ongelmat eivät ratkea pelkällä maahanmuuttajien haukkumisella, Leppänen sanoo.

STT