Marin tapaa tänään Viron pääministeri Jüri Rataksen

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva: Irakin tilanne saattaa olla suomalaisen rauhanturvaamisen historian vaarallisin

Eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut selvityksen tilanteesta Irakin rauhanturvaoperaatiossa, jossa Suomella on noin 80 hengen vahvuinen osasto. Valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kertoi valiokunnan ylimääräisen kokouksen jälkeen, että akuutti tilanne on nyt ohi. Lue lisää