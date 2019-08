Marin: Kevytautot sallivat lait joudutaan ehkä kumoamaan – "komission huomautus on vakava"

HELSINKI

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) pitää vakavana EU-komission Suomelle antamaa huomautusta kevytautoista. Marinin mukaan on mahdollista, että kevytautoja koskevat lait joudutaan kumoamaan. Lakien on määrä astua voimaan marraskuussa.

Marin kommentoi medialle Savonlinnassa, että asiasta on keskusteltava hallituksessa.

– Hyviä vaihtoehtoja tässä ei ole. Tilanne on äärimmäisen valitettava, mutta hallituksen sisällä nyt pitää keskustella.

Marin huomauttaa, että asia pitää valmistella hyvin ripeästi, jos lait halutaan kumota ennen kuin ne ehtivät astua voimaan.

Hän varoittaa, että tilanne voi muodostua erittäin hankalaksi. Jos lait ehtivät astua voimaan ja EU veisi asiaa vielä edelleen eteenpäin, saattaisi syntyä tilanne, jossa valtiolta vaadittaisiin erilaisia korvauksia.

EU:n huomautukset ja huolet olivat Marinin mukaan tiedossa jo silloin, kun lakia viime hallituskaudella säädettiin.

– Nämä olisi silloin pitänyt huomioida ja pystyä ratkomaan, jotta nyt emme olisi tässä tilanteessa, Marin sanoo.

Komissio huolissaan liikenneturvallisuudesta

EU tyrmäsi eilen julkisuuteen tulleessa huomautuksessa Suomen suunnittelemat kevytautot. Komissio on huolissaan kevytautojen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen.

Komissio on huolissaan siitä, että kevytautoja ajavat 15-vuotiaat nuoret voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille, kuten pienille lapsille, jalankulkijoille, pyöräilijöille ja eläimille.

– Kevytautojen massa on huomattava, jopa puolitoista tonnia. Niissä on tehokas moottori, niissä voi olla viisi matkustajaa kuljettaja mukaan luettuna, ja niillä saisi jopa vetää peräkärryä. Kaikki nämä seikat yhdessä voivat merkittävästi heikentää tieturvallisuutta, vaikka kevytautojen nopeus rajoitetaan 60 kilometriin tunnissa, komissio varoittaa huomautuksessaan.

Tavallisia henkilöautoja rajoittimella

Kevytautot ovat tavallisia henkilöautoja, joiden nopeus on rajoitettu korkeintaan 60 kilometriin tunnissa. Ne on suunnattu 15–17-vuotiaille nuorille, joilla ei ole vielä henkilöauton ajokorttia. Niiden on ajateltu korvaavan rakenteeltaan heppoiset mopoautot, joiden enimmäisnopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Kevytautot luokiteltaisiin samaan ajoneuvoluokkaan kuin traktorit. EU:n mukaan kevytautot eivät täytä traktorikortin vaatimuksia, koska ne on tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Toisaalta ne eivät myöskään vastaa mopoautoja koskevia vaatimuksia.

Komission mukaan lisähuolta aiheuttaa se, että kevytautojen nopeuden rajoittaminen toteutetaan luvattomalle käsittelylle alttiilla elektronisella laitteella eikä merkittävillä mekaanisilla muunnoksilla, joita on vaikeaa poistaa.

Kirje päivätty elokuun alkuun

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo, että EU-komission lähettämä kirje on arvioitu Suomessa julkiseksi, ja myös komissio katsoo, että asiakirjan voi julkaista.

EU-komission kirje on varustettu merkinnällä Limited eli Rajoitettu. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Rajoitettu-merkityn asiakirjan salassapitotarve harkitaan tapauskohtaisesti.

Itse kirjeessä merkintä selitetään niin, että "koska tämä asiakirja on merkitty sanalla "Rajoitettu", sitä ei saa julkaista suurelle yleisölle".

Komission kirjeen päiväys on 1. elokuuta.