Mantan lakituksella yli 60  000 katsojaa hienossa kevätsäässä, kuvauskoptereista päänvaivaa Turussa

Heitätkö vappuna roskaa ja myrkkyä ympäristöön sadaksi vuodeksi – jätteiden maatumisajat ovat todella pitkiä

Vappujuhlien jälkeen luontoon jätetyn kaljatölkin maatumisaika on noin 200 vuotta. Näin todetaan muun muassa Luonnonsuojeluliiton kokoamassa taulukossa. Joissakin toisissa arvioissa metallitölkin maatumisajaksi on arvioitu olevan lyhimmillään 50-80 vuotta, mikä sekin on pitkä aika. Lue lisää