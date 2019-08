Maaseudun Tulevaisuus: Kulmuni haluaa siirtää rahanjaon painopistettä pienempiin kaupunkeihin

Ministeri Andersson tukee saman ministeriön kollegaansa: Korkeakoulujen 60 miljoonaa saatava ensi vuoden budjettiin

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on hämmentynyt korkeakoulujen rahoituksesta syntyneestä budjettikiistasta. Perjantaina julkistetussa valtiovarainministeriön budjettiesityksessä on vain neljäsosa siitä 60 miljoonasta, mitä hallitusohjelmassa on varattu korkeakoulujen perusrahoituksen lisäämiseen. Lue lisää