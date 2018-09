Maallistunut Viro isännöi tiistaina maailman tunnetuinta uskonnollista johtajaa – Viron piispa LM:lle: "Luulen, että tarvitsemme paavin sanoja"

Vapaudenaukion reunalla seisova muistoristi näyttää siltä, kuin se olisi rakennettu varta vasten tiistaista vierastaan varten.

Ristin juurelle on pystytetty suuri, pelkistetyksi alttariksi sisustettu lava, jolta roomalais-katolisen kirkon johtaja, paavi Franciscus tulee iltapäivällä pitämään messun. Runsaan tunnin mittaiseen jumalanpalvelukseen odotetaan saapuvan yli 12 000 vierasta, ja satoja myös Suomesta.

Aukion ympäristössä arkeaan aamulla käynnistelevät virolaiset vaikuttavat iloisilta siitä, että tunnettu hengellinen johtaja suuntaa 1,3 miljoonan asukkaan Viroon.

Rooman kirkon johtaja tulee saarnaamaan aivan tallinnalaisen opiskelijan Mari Volarin naapurustoon.

Lisäksi hänen lukiota käyvän pikkuveljensä luokkatovereiden on määrä päästä tapaamaan paavi itse. Volarin mielestä on hienoa, että Viro pääsee valokeilaan.

–Se on iso juttu, mutta sanotaan niin, että en ole sisäpiirissä, Volar sanoo.

Samoin toteavat myös muut nuoret aukion ympärillä: vierailusta ollaan ylpeitä, mutta uskonnollisuus ei tunnu omalta.

Runsaat 6 000 katolilaista

Roomalais-katolinen, ja itse asiassa koko kristillinen yhteisö Virossa, on kooltaan lilliputti verrattuna muihin Baltian maihin, joissa Franciscus on viikonlopusta saakka kiertänyt.

Siinä, missä roomalaiskatolisuus on enemmistöuskonto Liettuassa ja merkittävä vähemmistöuskonto Latviassa, Virossa katolilaisia on kaikkiaan noin 6 000–7 000, ja kristillisiin kirkkokuntiin kuuluu puolestaan alle kolmannes virolaisista. Valtaosa ei tunnusta mitään uskontoa.

Franciscus on tosin aiemminkin suunnannut matkojaan ulommas katolilaisuuden pääkannatusalueilta. Hänen Baltian-kiertueen taustalla ovat myös maiden 100-vuotisjuhlat ja se, että paavi on halunnut vierailla kovaa kokeneissa valtioissa.

Viron roomalais-katolisen kirkon piispa Philippe Jourdan arvioi Lännen Medialle, että vierailulla on suuri merkitys valtiolle. Hän myös haluaisi, että paavin vierailulla olisi myönteinen vaikutus siihen, miten Virossa ajatellaan uskonnollisuudesta.

–Minusta virolainen yhteisö, kuten eurooppalainen yhteisö kokonaisuudessaan, etsii uusia arvoja. Olemme tietyllä tavalla epävarmuuden ajassa, ja luulen, että tarvitsemme paavin sanoja, Jourdan sanoo.

Vierailua varten on tehty paljon valmisteluja, ja työssä ovat auttaneet Viron valtion lisäksi myös valtion luterilainen kirkko.

Jourdan toivoo, ettei katolista kirkkoa viime ajat ravistellut lasten hyväksikäyttöskandaali varjosta liikaa vierailua.

–Paavi on ottanut asian vakavasti ja tekee kovasti töitä, etteivät nämä ongelmat toistuisi millään tavalla.

"Luulen, että olemme unohtaneet sen"

Paavi Franciscuksen vierailu tulee näkymään alkuiltaan saakka varsinkin Vapaudenaukion liepeillä asuvan Mari Volarin kotikulmilla.

Hän uskoo, että vierailu voi myös kertoa uskonnon merkityksestä virolaisille.

–Tämä on hyvä muistutus ihmisille. Että on maita, jotka ovat hyvin uskonnollisia ja joissa uskonnolla on suuri rooli. Luulen, että olemme unohtaneet sen.