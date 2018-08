Maailman suurin valmistaja siirtymässä savuttomaan ja sähkötupakkaan – THL: Tupakka aina riski terveydelle

Yhtiön Sveitsin tutkimuskeskuksessa tuulahtaa vastaan teemäinen tuoksu. Tupakka viheröi näkyvästi vain tutkimuskeskuksen sisäpihalla, jossa kasvatetaan pientä viljelmää.

Kokeneillakin toimittajilla loksahtaa leuka levälleen, kun istahdamme amerikkalaisen tupakkajätin Philip Morriksen Sveitsin tutkimuskeskukseen Neuchatelissa.

– Suosittelemme jokaiselle tupakoinnista luopumista tai ettei koskaan edes aloita, sanoo alkajaisiksi tieteellinen tiedotusjohtaja Moira Gilchrist .

Koska tämä toive tuskin täysin toteutuu, Philip Morris on käymässä läpi historiansa suurinta muutosta. Yhtiö aikoo siirtyä tavallisten poltettavien tupakoiden valmistajasta sähköisten ja vain kuumennettavien tupakoiden tuottajaksi.

Neuchatelin tutkimuskeskuksessa suunnitellaan näitä savuttomia tuotteita, ja vieressä sijaitseva tehdas tuottaa niitä tänä vuonna 2,5 miljardia kappaletta sekä tavallisia tupakoita 13,5 miljardia.

Enää tupakkatehtaat eivät kiistä tupakoinnin haittoja. On häkellyttävää tutustua yritykseen, joka ensimmäiseksi myöntää, että sen valmistamien tuotteiden käyttäminen tappaa.

Siksi Philip Morriksen toimitusjohtajalta André Calantzopoulokselta kysytään usein, milloin yhtiö lopettaa tupakanvalmistuksen. Tupakka kun on suurin estettävissä oleva kuolinsyy.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että vielä vuonna 2025 maailmassa tupakoi yhä yli miljardi ihmistä. Eli nykynumeroihin verrattuna monikaan ei tumppaisi lopullisesti tupakkaansa.

– Tupakoinnin suurin terveyshaitta johtuu palamisesta, jonka takia vapautuu syöpää aiheuttavia myrkkyjä. Kuumennettavaa tupakkaa kun ei sytytetä palamaan, on se vähemmän haitallinen. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta, mutta se ei sinällään ole sairastuttavan myrkyllinen, Gilchrist sanoo.

Nuuska on yhtiön mukaan myös perinteistä tupakointia harmittomampaa.

Kuumennettavassa savukkeessa on pieni laturi, jonka sähköisessä pitimessä tupakka kuumennetaan. Laitteeseen on kehitetty normaalia lyhyempi tupakka, jossa on vähemmän tupakkaa ja nikotiinia.

Nikotiinihöyryn sanotaan haihtuvan siten, ettei savu tartu nenään eikä vaatteisiin tavallisen tupakan tapaan.

Joka odottaa, että tupakkayhtiön toimitiloissa röyhyää kessun käry joka ovesta, ihmettelee, mihin viherkeitaaseen hän on joutunut. 430 asiantuntijaa työllistävässä tutkimuskeskuksessa on erilliset tupakointikopit nikotiininälkäisille. Niissä ei näy ketään.

Ravintola on savuton, ja ruokatunnilla ulkona järvenrannalla hölkkää yhtiön työntekijöiden lenkkiryhmä.

Tupakka viheröi näkyvästi vain tutkimuskeskuksen sisäpihalla, jossa kasvatetaan pientä tupakkakasviviljelmää.

– Ehkä parikymmentä prosenttia työntekijöistämme tupakoi eli normaaliprosentin verran kansalaisista. Työntekijöidemme ei odoteta tupakoivan, eikä sitä kysytä työhaastattelussakaan, Moira Gilchrist vakuuttaa.

Hän korostaa, että tupakkayhtiöt yksin eivät saa tupakointia loppumaan, vaan tarvitsevat avuksi terveydenhoitoviranomaiset, -järjestöt ja valtiot. Keskustelu etenkin terveysjärjestö WHO:n kanssa on ollut väliin erittäin lyhytsanaista, kun tupakkayhtiöt ja järjestö ovat olleet eri mieltä tupakan tutkimuksista ja niiden tuloksista.

Kuumennettava tupakka on ollut myynnissä vasta neljä vuotta, joten pitkäaikaisia puolueettomia kokeita sen ominaisuuksista ei vielä ole olemassa.

Amerikan valvontalaitoksen FDA:n raporttia odotetaan. Tiedetään, että laitos ei ole niellyt Philip Morriksen todisteluja kuumennettavan tupakan pienemmistä haitoista normaalitupakkaan verrattuna.

Tupakkavalmistajat eivät ole voineet mainostaa enää aikoihin tuotteitaan. Lentokoneissa ei ole tupruteltu enää 80-luvun jälkeen, ja Marlboro-ratsastajasta on vain hämärä muistikuva.

Silti Marlboron valmistaja Philip Morris on muun muassa formulakisoissa Ferrarin pitkäaikainen sponsori.

Formuloissakaan se ei voi näyttää logoaan tupakkamainonnan kiellon takia. Mainonnan sallimisen aikaan se rahoitti autourheilua vuodessa arviolta 50 miljoonalla eurolla. Nykysopimus on tupakanvaikutuksista kertovan Tobaccocontrol-sivuston mukaan vieläkin hinnakkaampi.

Philip Morrisin pääpaikka on rapakon takana New Yorkissa, mutta mammuttiyrityksen operatiivinen hermokeskus sijaitsee Sveitsin Lausannessa.

Yrityksen liikevaihto on 78 miljardia dollaria ja se työllistää maailmanlaajuisesti noin 80 500 ihmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijan Otto Ruokolaisen mukaan kuumennettavan tupakan terveysvaikutuksista ei ole vielä tarpeeksi riippumatonta tutkimusta.

Kuumennettavaa tupakkaa halutaan markkinoida sillä, että siitä vapautuu vähemmän terveydelle haitallisia aineita kuin tavallisesta savukkeesta.

– Lähiaikoina on julkaistu tutkimuksia, joiden perusteella näyttäisi, että kuumennettavan tupakan käyttöön voi liittyä lähes yhtä paljon terveyshaittoja kuin tupakointiin, Ruokolainen mainitsee.

– Ja nikotiiniriippuvuus syntyy joka tapauksessa, hän lisää.

Sähkötupakka on ollut markkinoilla nyt kymmenisen vuotta ja myös sen vaikutuksista kaivataan yhä pitkäaikaista tutkimusta ja näyttöjä.

– Tiedetään, että sähkösavukkeet eivät ole haitattomia, mutta haitallisten aineiden määrä on pääosin ollut pienempi kuin savukkeissa. Eritoten sydän- ja verisuonitautien osalta tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta.

Nuuskan käyttö taas lisää suunalueen sairauksia.

Ruokolainen muistuttaa, että eri tupakka- ja nikotiinituotteiden haittoja ei ole mielekästä verrata.

– Sähkösavukkeilla tai kuumennettava tupakalla voi olla perinteisiin savukkeisiin nähden erilaisia haittoja. Terveyden kannalta tupakoimattomuus on kuitenkin aina prioriteetti.

Ruokolaisen mukaan tupakkayhtiöt yrittävät kuumennettavan tupakan ja sähkötupakan kaltaisilla uutuuksilla pitää asemansa Euroopassa. Samaan aikaan perinteistä mallia myydään täyttä häkää kehittyviin maihin.

– Afrikassa perinteisen savuketupakan käyttö on lisääntynyt.

Suomessa tähtäimessä on savuton ja nikotiiniton maa vuoteen 2030 mennessä. Tällöin tupakkatuotteita käyttäisi päivittäin alle 5 prosenttia aikuisista.

Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää muun muassa tupakkatuotteiden matkustajatuonnin kiristämistä.

Verovapaasti EU:n ulkopuolelta maahan tuotavien savukkeiden määrä rajoitetaan esityksessä 200 savukkeesta 40 savukkeeseen ja nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonnin rajaa lasketaan 1000 grammasta 100 grammaan vuorokaudessa.

Työryhmän ehdotukset ovat parhaillaan lausuntokierroksella.