Maahanmuuttajilla esteitä infektiosairauksien seulontoihin pääsyssä, kertoo väitös

Eläkkeitä ja sosiaalietuuksia korotetaan, kotitalousvähennystä karsitaan – näin hallitusohjelma vaikuttaa arkeen

Pienituloisten eläkkeitä ja sosiaalietuuksia korotetaan, aktiivimalli puretaan, kotitalousvähennystä karsitaan. Aamupäivällä julkistettavan hallitusohjelman sisältö on jo vuotanut etukäteen julki, ja sitä on luonnehdittu vasemmistolaiseksi. Hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd.) on vahvistanut, että uusi hallitus lisää pysyviä menoja noin 1,2 miljardilla eurolla. Veronkorotuksia on tulossa nettona noin 700 miljoonan euron edestä. Muutos on selvä verrattuna Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen, joka kertoi heti alkajaisiksi neljän miljardin euron leikkauksista. Lue lisää