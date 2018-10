Maahanmuuttajien osaamiskeskuksiin tarjolla 2,5 miljoonaa euroa – Avustusta voivat hakea kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä

Sirkka jatkaa ykkösruokalajina – uutta elintarvikehyönteisten lajikirjoa ei ole tulossa, ja luomuakin saadaan odottaa pari vuotta

Ensi vuonna markkinoille saa tuoda vain sellaisia hyönteisiä, joista on jätetty uuselintarvikelupahakemus. Niitä on jätetty toistaiseksi vain kuudesta lajista, kun sallittuja lajeja on vielä tällä hetkellä kolmetoista. Lue lisää