Luonnonvaraisen eläimen pelastaminen ei kuulu pelastustoimelle — Helsingissä siipirikko lokki saa apua, muualla välttämättä ei

Suomen pienin kunta joutuu pian luopumaan itsenäisyydestään — "Meidän välillämme on vain vettä, kuinka me voisimme tehdä yhteistyötä"

Suomen pienimmässä kunnassa, Sottungassa Ahvenanmaalla, on alle sata asukasta. Lännen Media kävi tutustumassa keskellä merta sijaitsevaan lilliputtikuntaan, jonka pyörittämiseen osallistuu koko kylä. Kunnassa on yhä kauppa, kirjasto, kunnantoimisto ja koulu, jossa on kaksi oppilasta. Ahvenanmaan pikkukuntia odottaa pakkoliitto. Maakuntahallituksen tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2022 Ahvenanmaalla olisi enää neljä kuntaa nykyisen 16:n sijaan. Lue lisää