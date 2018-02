Lumimyräkkä sotki Helsinki-Vantaan toimintaa, kymmeniä lentoja peruttu tai myöhässä

Etelä- ja Lounais-Suomea koetteleva lumimyräkkä on sekoittanut liikennettä teillä, raiteilla ja ilmassakin.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli varhaisaamusta iltapäivään asti käytössä vain yksi kiitotie. Syynä oli kova tuuli ja tuiskuava lumi. Tämä on aiheuttanut myöhästymisiä lentoihin.

Ennen kahta Finavia kertoi, että käytössä on jälleen kaksi kiitorataa. Tuulen suunta oli kääntynyt aamusta sellaiseksi, että se mahdollisti kahden kiitoradan käyttämisen. Lentoliikennerajoituksia on kuitenkin edelleen voimassa, ja Finavialta arvioitiin niiden jatkuvan pitkälle iltaan asti.

Finnair kertoi peruneensa 12 lentoa tältä päivältä. Lentoja on peruttu Helsinki-Vantaalta muun muassa Riikaan, Vilnaan, Brysseliin, Tukholmaan sekä kotimaan kohteisiin. Myös lukuisten muiden lentoyhtiöiden lentoja Helsinki-Vantaalta on peruttu. Kymmenet muut lennot ovat myöhässä aikataulustaan.

Finnair kertoi myös, että hankalan sään takia matkalaukkujen toimituksessa on vaikeuksia. Lentoyhtiö kehotti matkustajia pakkaamaan tärkeät asiat käsitavaroihin.

Kaukojunista alle puolet aikataulussa

Raiteillakin lumipyry on aiheuttanut ongelmia. VR :n mukaan pyryttävä ja pöllyävä lumi vaikuttaa junaliikenteeseen todennäköisesti koko torstain ja myös perjantaina. Etenkin ratapihoille ja vaihteisiin pakkautuva lumi vaikeuttaa junien kulkua.

Seitsemän aikaan illalla kaukojunista aikataulussa kulki alle 40 prosenttia.

Osa kaukoliikenteen vuoroista voidaan ajaa osittain linja-autoilla, VR kertoo. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä A- ja K-junia on ajettu harvennetuin vuoroin.

Rekkoja jumissa

Vaikka ajokeli on sankan lumipyryn takia huono koko eteläisessä Suomessa, tieliikenteessä pahoilta turmilta on tiettävästi vältytty. Ajokeli on päivän mittaan ollut huono tai erittäin huono käytännössä kaikilla keskeisillä väylillä.

Sekä aamun että iltapäivän työmatkaliikenne sujui pääkaupunkiseudulla melko hyvin. Iltapäivällä työmatkaliikenteessä sattui Helsingin poliisin mukaan peltikolareita ja rekkoja ja busseja jäi jumiin, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

Kehä III oli aamulla hetken kokonaan poikki idän suuntaan kuorma-auton ja rekan kolarin takia Ala-Tikkurilan liittymän kohdalla. Turmassa ei tullut loukkaantumisia, Helsingin poliisi kertoi.

Raskaita ajoneuvoja on ollut jumissa ympäri pääkaupunkiseutua. Niitä on jäänyt jumiin etenkin rampeille.

Iltapäivällä Helsingin poliisi kehotti välttämään ajamista Presidentinlinnan seudulla. Rekkoja on jäänyt jatkuvasti jumiin paikalle ja tukkinut Pohjois-Esplanadin keskustasta poispäin vieviä kaistoja.

Perjantaina kuuroluonteisempaa

Ilmatieteen laitoksen mukaan lumisateet jatkuvat Etelä-Suomessa perjantaina, mutta aivan samanlaisiin pyryihin ei ylletä. Lumentulo on kuuroluonteisempaa. Eniten lunta tulee aamuyön ja aamun aikana. Suurimmat sademäärät osuvat sisämaahan Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen seudulle.

Torstaina lumimyräkän sydän oli Uudellamaalla ja etenkin pääkaupunkiseudulle. Suurin yksittäinen vuorokauden lumikertymä oli Espoon Nuuksion 25 senttimetriä, muuallakin pääkaupunkiseudulla lunta tuli monin paikoin yli 20 senttiä.

