Ylläksellä etsitty nainen olikin turvassa – löysi itse tiensä mökkiin

Aviopari kuoli maastoauton ojaanajossa Pohjanmaalla – auto ehti olla ojassa useita tunteja, poliisi arvioi

Pohjanmaalla Pedersöressä 1940-luvulla syntynyt aviopari on kuollut maastoauton ojaanajossa, kertoo poliisi. Poliisin mukaan maastoauto oli ajanut ojaan ja kaatunut kyljelleen. Poliisi epäilee, että auto on ollut ojassa useampia tunteja ennen kuin se on havaittu. Lue lisää