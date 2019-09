Löytyisikö Ruotsin A-traktoreista mallia Suomen kevytautoumpikujaan?

HELSINKI

Ruotsissa nuoret saavat ajaa henkilöautoista muokattuja A-traktoreita, mikä voisi näyttää suuntaa Suomen kevytautoumpikujaan. A-traktorit voivat kulkea enintään 30 kilometriä tunnissa, niiden kiihtyvyys on rajoitettu, niissä saa olla kuljettajan lisäksi vain yksi tai kaksi istumapaikkaa ja niillä pitää olla vetokoukku.

Suomessa törmättiin 15–17-vuotiaille tarkoitettuja kevytautoja koskevassa lainsäädännössä umpikujaan, kun Euroopan unionin komissio löysi kevytautojen eli nopeusrajoitettujen autojen lainsäädännössä huomautettavaa. Perjantaina liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti, että lainsäädännön voimaantuloa lykätään vuodella ensi vuoden marraskuuhun. Siihen mennessä pyritään löytämään komissiolle kelpaava ratkaisu.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä kerrotaan, että yhtenä vaihtoehtona voidaan arvioida Ruotsissa käytössä olevia A-traktorien vaatimuksia.

– Voimaantulon siirtämisen tarkoituksena on selvittää, onko lakeja mahdollista muuttaa siten, että se jollain tavalla vaikuttaisi komission kantaan, sanoo erityisasiantuntija Aino Still liikenne- ja viestintäministeriöstä STT:lle.

Kevytautoiksi kaavailtiin tavallisia pikkuautoja, joiden nopeus on rajoitettu korkeintaan 60 kilometriin tunnissa. Niiden on ajateltu korvaavan rakenteeltaan heppoiset mopoautot, joiden enimmäisnopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Kevytautot luokiteltaisiin samaan ajoneuvoluokkaan kuin traktorit. EU:n mukaan kevytautot eivät kuitenkaan täytä traktorikortin vaatimuksia, koska ne on tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Toisaalta ne eivät myöskään vastaa mopoautoja koskevia vaatimuksia. Komissio on myös huolissaan kevytautojen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. Nuoret kuskit voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa esimerkiksi jalankulkijoille.

Kevytautosta takaisin normaaliautoksi

Ruotsin mallia pohdittiin Suomessa jo vuosi sitten, kun kevytautolainsäädäntöä valmisteltiin. Silloin ei Stillin mukaan kuitenkaan haluttu edistää sitä vaihtoehtoa, sillä A-traktoreita ei pysty helposti muuttamaan takaisin henkilöautoiksi.

– Suomessa lainvalmistelussa on pidetty tärkeänä, että kevytautot muuntautuvat takaisin henkilöautoiksi, jolloin nuori voi jatkaa b-ajokortin saadessaan saman ajoneuvon kuljettamista.

Komissiolle kelpaavaa ratkaisua haettaessa lainvalmistelijat joutunevat pohtimaan, pitäisikö kevytautoja kuitenkin muokata A-traktorien suuntaan esimerkiksi laskemalla maksiminopeus 45 kilometriin tunnissa, edellyttämällä peräkoukkua ja poistamalla takapenkki siksi aikaa, kunnes nuori saa henkilöautokortin.

Mopoautojen kauppa tuskin piristyy merkit tävästi

Useat perheet ehtivät odottaa kevytautojen tuloa markkinoille marraskuussa, ja se näkyy mopoautojen myynnin romahtamisena tänä vuonna. Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo, että elokuuhun mennessä uusia mopoautoja oli rekisteröity vain 11 kappaletta, kun niitä toissa vuonna rekisteröitiin vielä 700 kappaletta koko vuonna. Hän arvelee, että kevytautojen tulon lykkääminen vuodella ei huomattavasti piristä mopoautokauppaa. Sen sijaan muutenkin suosiotaan viime vuonna lisänneet mönkijät saattavat saada lain voimaantulon lykkäämisestä ostopiikin.