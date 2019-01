Kuopion kaupunginteatteri veden vallassa, vuoto aiheuttanee rakennukselle isoja vahinkoja

Kuopion kaupunginteatterissa on sattunut laaja vesivahinko, kertoo pelastuslaitos. Vettä on kolmessa kerroksessa ja sitä poistetaan parhaillaan. Päivystävän palomestarin mukaan teatterin rakenteet ja irtaimisto kärsivät isoista vahingoista, mutta tarkkaa arviota on vielä vaikea antaa. Lue lisää