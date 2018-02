Loimaan suurvoiton todennäköisyys oli vain yksi 95 miljoonasta – salama voi tappaa todennäköisemmin

Eurojackpotin jättipotin voittomahdollisuus on pelin omien nettisivujen mukaan 1/95 344 200. Siis todella pieni. Muutama mahdollisesti Loimaan seudulla asuva 90 miljoonan euron jättipotin jakava voittaja on nyt tosin sitä mieltä, että pelaaminen varmasti kannatti todennäköisyyksistä huolimatta.

Veikkauksen tavanomaisessa lotossa todennäköisyys seitsemään oikeaan numeroon on yksi noin 15 miljoonasta. Eli paljon parempi kuin Eurojackpotissa, mutta silti aika olematon.

Lottonumerot.com -sivuston mukaan salama iskee suomalaisen kuoliaaksi yhden vuoden aikana 0,000012 prosentin todennäköisyydellä. Luku oli laskettu Tilastokeskuksen vuosien 1998–2008 salamaturmien mukaan.

Eurojackpotin jättipotin todennäköisyys on puolestaan vain noin 0,00000001 prosenttia eli joutuminen salaman uhriksi on selvästi todennäköisempää kuin Eurojackpotin jättipotin voittaminen.

Veikkauksen tavanomaisen loton jättipotin voittaminen on lottonumerot.com -sivuston laskelmien mukaan kuitenkin paljon todennäköisempää kuin salaman uhriksi joutuminen. Jos pelaa vuoden aikana joka viikko yhden rivin tavallista lottoa, todennäköisyys jättipottiin olisi 0,00034 prosenttia eli 28 kertaa todennäköisempää kuin kuolla salaman iskussa.

Lotoista voi voittaa eniten

Loimaan Prismassa voitettu 90 miljoonan jättipotti on suurin Suomessa voitettu summa. Veikkauksen mukaan viime vuoden huhtikuussa Tampereelle meni lähes 87 miljoonan euron Eurojackpot-potti ja syyskuussa 2014 Espoossa voitettiin samassa pelissä noin 61 miljoonaa euroa.

Tavallisen loton suurin voitto on ollut noin 14 miljoonaa euroa. Tämä voitto osui helmikuussa 2016 Tuusulaan.

Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot ovat olleet yli 7,5 miljoonan euron suuruisia. Suurin suomalainen Vikingloton-voitto oli noin 7,78 miljoonaa euroa. Se meni vuonna 2012 Helsinkiin.

Voittosummien kasvamisesta kertoo osaltaan se, että lähes kaikki suurimmista voitoista on voitettu 2010-luvulla.

Erilaisista lotto-peleistä voi voittaa selvästi eniten rahaa.

Vakioveikkauksen suurin voitto on Veikkauksen mukaan ollut yli 780 000 euron potti, joka meni vuonna 2013 Järvenpäähän. Monivedon ennätysvoitto on Siuntioon mennyt 641 686 euroa vuodelta 2007.

Kotimaisissa raveissa on voitettu yli miljoona euroa, kun helsinkiläispelaaja voitti 1 012 439 euroa Kuopion raviradan Toto75:sta helmikuussa 2012. Suomalainen pelaaja on tosin voittanut Toto75-pelissä yli 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2013, kun ravit on ravattu Bjerken-radalla Norjassa.