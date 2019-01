Löfven työskenteli tehtaassa, kun Wallström oli jo apulaisministeri – Suomeen on saapumassa Ruotsista johtajapari, joiden taustat ovat kuin yö ja päivä

Ruotsin hallituksen kärkiministerit suuntaavat ensi metreillä Suomeen.

Viikko sitten toisen pääministerikautensa aloittanut sosiaalidemokraattijohtaja Stefan Löfven tapaa alkavalla viikolla sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistön että pääministeri Juha Sipilän (kesk.).

Valtioneuvosto on ilmoittanut Helsingissä tiistaina pidettävän pääministeritapaamisen aiheiksi maiden väliset suhteet, ajankohtaiset EU-asiat, muuttoliike sekä ilmasto- ja turvallisuuskysymykset. Teemoissa on samaa kuin asioissa, joista Löfven puhui viime viikolla linjapuheessaan Ruotsin valtiopäivillä.

–Töitä on saatava lisää, ja ilmastopäästöjä on vähennettävä. Hyvinvoinnin on parannuttava, ja integraation on muututtava yhä tehokkaammaksi. Turvallisuuden on lisäännyttävä, ja rikollisuutta vastaan on kamppailtava, Löfven muun muassa linjasi.

Samana päivänä teemojen käsittely jatkuu, kun Ruotsin ulkoministerinä jatkava Margot Wallström keskustelee kollegansa Timo Soinin (sin.) kanssa maiden välisestä yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Ulkoministeriön mukaan keskustelu pidetään osana ministereiden aiemmin lanseeraamaa keskustelukonferenssia. Ulkoministereiden puheenaiheina ovat myös arktiset kysymykset sekä suhteet Yhdysvaltoihin.

Ruotsin ja Suomen väliset suhteet ovat aina olleet tiiviit, joten siinä valossa ei ole yllättävää, että Ruotsin ministerit suuntaavat suoraan itänaapuriinsa.

Pääministeri Sipilän ensimmäinen valtiovierailu kesäkuussa 2015 suuntautui Ruotsiin, ja tavanmukaista on myös ollut, että tasavallan presidentti tekee ensimmäisen virkamatkansa Tukholmaan.

Perinteistä huolimatta Löfven nosti hallitusjulistuksessaan esiin varsinkin puolustusyhteistyön tiivistämisen Suomen kanssa.

–Ruotsi ei aio hakea Nato-jäsenyyttä. Me kuitenkin ylläpidämme transatlanttista linkkiämme ja kehitämme puolustusyhteistyötämme varsinkin Suomen kanssa, Löfven totesi.

Suomi oli ainoa kumppanimaa, jonka Löfven erikseen nosti esiin.

Tiistaina Suomeen saapuvat Löfven ja Wallström ovat työskennelleet viime vuodet tiiviisti yhdessä, mutta kaksikon taustat politiikassa eroavat vahvasti toisistaan. Löfven nousi politiikan huipulle Ruotsissa vasta 2012, kun hänet valittiin Ruotsin sosiaalidemokraattien johtoon. Sitä ennen Löfven oli ruotsalaisen IF Metall -ammattiliiton johtaja. Hänellä on hitsaajan koulutus.

Työuraa hänellä on paljon varsinkin ammattiyhdistysliikkeestä paljon, mutta 1990-luvun puoleenväliin saakka Ruotsin nykyinen pääministeri työskenteli Hägglundsin puolustustarviketehtaassa Pohjois-Ruotsissa Örnsköldsvikissä.

Wallström sen sijaan on ollut nuoresta saakka politiikassa. Hänet valittiin ensimmäistä kertaa riksdagin eli valtiopäivien edustajaksi 24-vuotiaana vuonna 1979. 1990-luvun alussa, kun Löfven työskenteli tehtaassa, toimi Wallström Ruotsin apulaisliikenneministerinä.

Lukuisten ministeritehtäviensä lisäksi Wallström on toiminut YK:ssa, ja 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen kului hänellä Euroopan komissiossa komissaarina.

FAKTA

Stefan Löfven

Syntynyt Tukholmassa vuonna 1957.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Löfven valittiin jatkamaan Ruotsin pääministerinä 21.1.2019. Hän muodosti hallituksen sosiaalidemokraateista ja vihreistä.

Vuoteen 2012 saakka hän työskenteli eri tehtävissä ruotsalaisessa Metall-liitossa, viimeksi sen puheenjohtajana. Vuoteen 1995 hän työskenteli Hägglundsin puolustustarviketehtaassa.

Margot Wallström

Syntynyt 1954 Kågedalenissa. Puoluetaustaltaan sosiaalidemokraatti.

Toista Ruotsin ulkoministerikauttaan jatkavalla Wallströmillä on aiempaa kokemusta myös kulttuuri- ja sosiaaliministerien tehtävistä.

EU:n ympäristökomissaari 1999–2004 ja komission varapuheenjohtaja 2004–2010.