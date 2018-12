Liukas ajokeli koko Manner-Suomeen – jalankulkijat vaarassa mennä nurin lännessä

Muista! Jäännösverojen ensimmäinen eräpäivä on tänään

Tänään maanantaina 3. joulukuuta on jäännösverojen eli veromätkyjen ensimmäinen eräpäivä. Mikäli jäännösveroja on alle 170 euroa, summa on maksettava kerralla. Lue lisää