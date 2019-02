Lintilän idea ruuan vientiyhtiöstä saa tukea – Suomi kirii kiinni vuosikymmenten takamatkaa Ruotsiin ja Tanskaan

–Elintarvikkeiden vientiyhtiö -ajatus kannattaa perata ja yhtiö mahdollisesti jopa perustaa.

Näin toteaa maataloustuottajien MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan Pia Pohjan mukaan ruuan vientiyhtiön perustaminen ja siihen osallistuminen on jokaisen yrityksen oma strateginen päätös.

–Se liittyy siihen, miten yritykset näkevät mahdollisen yhtiön osana omaa vientitoimintaansa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) väläytti vientiyhtiön perustamista vauhdittamaan suomalaista elintarvikevientiä (LM 8.2.).

Selvitysmies Reijo Karhinen puhuu vientiryhmästä torstaina maatalousministeri Jari Lepälle (kesk.) luovuttamassa raportissaan.

–Jo nyt on paljon yritysten välistä keskustelua siitä, mikä on hyvää ja mitä kehitetään. Yhteistyö on suositeltavaa, Pohja toteaa.

Syväniemi pohtii, auttaisiko vientiyhtiö sekä suomalaisia isoja yrityksiä, jotka ovat kansainvälisesti kuitenkin suhteellisen pieniä, että pk-yrityksiä.

–Voimien yhdistäminen saman asian tekemisessä on ylipäätään järkevää.

Viennille vauhtia myös seuraavat vuodet

Pohja toivoo, että elintarvikevienti säilyy painopistealueena myös seuraavalla hallituksella.

–Hyvää työtä on tehty niin Food from Finland -ohjelmassa kuin ministeriöissä muun muassa vientilupien eteen. Suomi ei ole ruokaviennissä enää vain muutamien maiden ja sektorien varassa. Kasvua on monissa tuotteissa, esimerkiksi marjoissa ja kaloissa.

Syväniemi iloitsee, että "ei ole volyymia" -puheet ovat jääneet viime aikoina taka-alalle.

–Jos on kysyntää, niin viedään ja sillä sipuli.

Pohjan mukaan yksi tulevaisuuden tavoitteista on viedä entistä enemmän lisäarvo- ja brändituotteita, jolloin viennin volyymit ja tuotot eivät olisi niin riippuvaisia vaihtelevista maailmanmarkkinahinnoista.

–Täytyy myös muistaa, että ruokavienti on maratonlaji. Saimme vuonna 2017 kurottua kiinni sen aukon, jonka pakotteiden sulkema Venäjän vienti teki. On saatu uusia markkinoita ja esimerkiksi vienti Kiinaan on auennut, Pohja toteaa.

–Olemme Suomessa lähteneet elintarvikevientiin takamatkalta. Pohjoismaista Ruotsi ja Tanska ovat tehneet tätä lajia jo kymmeniä vuosia, hän summaa.