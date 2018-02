Kaksi Patrian johtajaa eroaa Uganda-tapauksen seuraksena – jättävät tehtävänsä heti

HELSINKI

Valtion aseyhtiö Patrian kaksi johtajaa eroaa Uganda-vyyhden seurauksena, yhtiö kertoo. Molemmat jättävät tehtävänsä heti.

Patrian tiedotteen mukaan Land-liiketoiminnan johtajan Mika Karin kanssa on tänään yhdessä sovittu, että hän jättää tehtävänsä. Perusteluiksi kerrotaan, että Kari kantaa omalta osaltaan vastuun Patrian kansainvälisissä markkinointikäytännöissä tapahtuneesta virheestä.

Lisäksi yhtiöstä lähtee Land-liiketoiminnan markkinointi- ja myyntijohtaja Juha Simola. Patrian mukaan Simola on yhteisymmärryksessä yhtiön johdon kanssa päättänyt erota tehtävästään, koska työn tekemisen edellytykset puuttuvat.

Patriasta on aiemmin kerrottu, että Ugandassa viime viikolla kuollut liikemies oli tavannut Patrian myyntipäällikön tammikuussa ja tarjoutunut ottamaan Patrian esitteitä mukaan Afrikan-matkalleen. Patrian mukaan kyseisellä myyntipäälliköllä ei kuitenkaan ollut valtuuksia markkinointiluvan antamiseen.

Toimitusjohtaja Olli Isotalo sanoo, että Uganda-kohu on ollut raskasta koko Patrian henkilöstölle. Hän perustelee Simolan lähtöpasseja sillä, että tämä on ollut myyntipäällikön esimies.

– Virheen seurauksena olemme keskellä tämmöistä ikävää tilannetta, Isotalo sanoo STT:lle.

Kari on puolestaan vastannut koko Land-liiketoiminnasta. Isotalon mukaan Karin eroamisessa on kyse vastuun kantamisesta.

– Tämä on asia, jota ei tietysti olisi saanut tapahtua. Ei Mikalla (Kari) tähän nyt henkilökohtaisesti tietenkään ole semmoista osaa eikä arpaa, mutta silloinhan tietysti aina tarvitsee katsoa, onko väkeä koulutettu tarpeeksi ja onko strategia kommunikoitu riittävän hyvin, että ihmiset ymmärtävät ja niin pois päin.

– Silloin kun asiat eivät mene niin kuin ajateltu, niin ainahan se viime kädessä on johdon vastuu.

Isotalo ei ota kantaa kohuun liittyvän myyntipäällikön asemaan, vaan kertoo, että tämän kanssa keskustellaan ensi viikolla.

KRP: Ugandasta oikeusapupyyntö l iikemiehen kuolemaan liittyen

Suomen ja Ugandan poliisiviranomaiset ovat alkaneet vaihtaa tietoa liittyen Ugandan pääkaupungissa Kampalassa viime viikolla kuolleeseen suomalaismieheen, kerrotaan keskusrikospoliisista. KRP vastaanotti Ugandasta tulleen oikeusapupyynnön iltapäivällä ja välitti pyynnön eteenpäin Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle.

KRP:n mukaan toimivalta tutkinnassa on Ugandan viranomaisilla, mutta Suomen poliisiviranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä tarkasti.

Rikosylikomisario Tero Haapala KRP:stä kertoo, että tietojen vaihto liittyy kuolemansyyn selvittämiseen. Miehen ruumis on hänen mukaansa tuotu Suomeen.

– Siinä on kaikki, mitä me kerromme. Tämä on sellainen, mitä emme enempää kommentoi, että mitä tutkimuksia täällä tehdään. Yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä kuolemansyyn selvittämisessä, Haapala sanoo.

Haapala ei kerro, mitä tietoa on vaihdettu ja mitä tietoa on saatu tutkinnasta Ugandassa.

– Kaikki, mitä kuolemansyyn selvittämiseen liittyy niin niitä tietoja tässä vaihdetaan. Keskusrikospoliisin tehtävä on varmistaa, että tiedot vaihtuvat ja kuolemansyyntutkinnasta vastaa Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Haapalan mukaan tällä hetkellä asiaan liittyen ei ole KRP:ssä avattu muita tutkintoja.

Lindén: En väittänyt olleeni Ugandassa laajakaistakomission toimeksiannosta

Entinen kokoomusministeri Suvi Lindén sanoo olleensa Ugandassa kartoittamassa maan valmiutta laittaa liikkeelle hankkeita, joissa älypuhelimella autetaan kansalaisia arjessa. Hän sanoo Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa, ettei ole väittänyt tämän tapahtuneen laajakaistakomission toimeksiannosta.

Lindénin Ugandan-matka nousi otsikoihin Ugandassa kuolleen suomalaisen liikemiehen tapauksen yhteydessä. Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn tiedottaja kertoi eilen, ettei Lindén ollut Ugandassa komission virallisena edustajana. Tiedottajan mukaan komissio ei tiennyt Ugandan-matkasta.

Lindén sanoo, että hänen tehtävänsä komissiossa on ollut koko ajan luottamustehtävä, vapaaehtoinen ja perustunut ITUn pääsihteerin henkilökohtaiseen kutsuun.

Lindén kertoo olleensa laajakaistakomission varsinainen jäsen vuosina 2010–2015. Vuonna 2015 tehtävä pääsihteerin vaihdoksen myötä päättyi. Lindén kertoo kuitenkin sopineensa uuden pääsihteerin kanssa, että hän voi jatkossakin kertoa komission työstä advocator-nimikkeellä.

– Syksyllä 2017 kävimme kahdenkeskisen keskustelun pääsihteeri (Houlin) Zhaon kanssa, jossa yhteydessä sovimme, että advocatorin sijaan voin käyttää aikaisempaa special envoy nimikettä, hän sanoo.

Lindén sanoi aiemmin Facebookissa, että tietoyhteiskunnan edistäminen on kuulunut hänen luottamustehtäväänsä YK:n laajakaistakomission erityislähettiläänä vuodesta 2011. Hän sanoi olleensa Ugandassa tietoyhteiskunnan edistämistä koskevissa asioissa, ei Patrian asialla.

Patria: Lindénillä ei yhteistyötä Patrian kanssa

Lindén ei ole tehnyt minkäännäköistä yhteistyötä Patrian kanssa, kertoo Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen.

– Ei ole tehnyt mitään (yhteistyötä) ja mitään yhteyksiä häneen ei ole, Selonen sanoo STT:lle.

– Lindén ei ole meiltä ostanut yhtään mitään eikä hänellä ole ollut meidän kanssa mitään tekemistä.

Viestintäjohtaja Selosen mukaan Ugandassa kuollut liikemies oli tavannut Patrian myyntihenkilön tammikuussa ja kertonut tuolloin, että Lindén on mukana liikemiehen matkaseurueessa.

Selosen mukaan Patrialla ei ole sen enempää tietoa liikemiehen ja Lindénin yhteistyöstä. Ugandalaismediat ovat puolestaan kertoneet, että liikemies ja Lindén tulivat maahan yhteisellä kutsukirjeellä.

– Tämä liikemies on silloin (keskustelussa) todennut, että hän on muissa, hänen omissa hankkeissaan matkalla Afrikkaan ja voisiko siinä samalla mahdollisesti näyttää Patrian esitteitä, Selonen sanoo.

– Todennäköisesti tämä kutsukirje liittyy niihin muihin juttuihin. Hän ei ole meille kertonut silloin, mikä hänen matkansa tarkoitus on ollut.

STT

STT