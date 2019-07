Liikemies Niko Ranta-ahon epäillään saaneen huume- ja dopingrikoksilla arviolta neljän miljoonan euron rikoshyödyn – kiistää kaikki epäillyt rikokset

HELSINKI

Suomalaisen liikemiehen Niko Ranta-ahon omaisuutta on määrätty pantavaksi vakuustakavarikkoon enintään määrä, joka arvoltaan vastaa neljää miljoonaa euroa, kertoo Helsingin käräjäoikeus. Vakuustakavarikko liittyy törkeään huumausainerikokseen ja törkeään dopingrikokseen, joista 31-vuotiasta Ranta-ahoa epäillään.

Arvio Ranta-ahon huume- ja dopingrikoksilla saamasta rikoshyödystä on siis neljä miljoonaa euroa.

Jutun syyttäjiin kuuluva Erkki Huhtala ei kommentoi kyseisen takavarikon kokoluokkaa vedoten jutun salaisuuteen, mutta kertoo, ettei omalla syyttäjän urallaan ole törmännyt vastaaviin summiin huumerikoksissa.

– (Summat) ovat olleet huomattavasti alhaisempia, Huhtala sanoo STT:lle.

Esimerkiksi entinen Helsingin huumepoliisin johtaja Jari Aarnio hyötyi rikoksistaan rikoskumppaniensa kanssa hovioikeuden mukaan reilut 1,3 miljoonaa euroa. Se oli sama summa, jota Aarniolta aikanaan määrättiin enintään vakuustakavarikkoon.

Vakuustakavarikko on turvaamistoimi, jolla on tarkoitus varmistaa, ettei rikoksesta epäilty voi esimerkiksi kätkeä rikoksesta saamaansa taloudellista hyötyä.

Yritystoimintaa Espanjassa ja Virossa

Tutkinnanjohtaja Kaarle Lehmus ei ota kantaa vakuustakavarikon suuruuteen.

– En kommentoi tuota asiaa ollenkaan, esitutkinnallisista seikoista ja siitä, että käräjäoikeus määräsi tuon asian miltei kokonaan salaiseksi, Lehmus sanoo STT:lle.

Helsingin Sanomien mukaan vakuustakavarikko perustuu muun muassa 65 kilon huumetakavarikkoon, huumetakavarikon epäillystä suhteesta kokonaismäärään ja tämän tuottamaan rikoshyötyyn.

– Esitutkinnan aikana on tehty erilaisia ja erisuuruisia takavarikoita, mutta en lähde yksilöimään määriä tai aineita.

Ranta-ahon vakituinen osoite on väestörekisteritietojen mukaan Tallinnassa ja hänellä on ollut yritystoimintaa Virossa. Tampereen seudulta kotoisin oleva Ranta-aho kertoo Facebookissa olevansa toimitusjohtajana ER-Property nimisessä kiinteistöalan yrityksessä sekä Teatro Marbella -nimisessä ravintolassa Espanjassa. Suomessa hänen nimistään ei löydy yritystoimintaa.

Ranta-aho puolisoineen asuu Espanjan Marbellassa, jossa heillä on Seiskan mukaan kahden miljoonan euron huvila.

STT kertoo Ranta-ahon nimen tämän yritystoiminnan ja epäillyn rikoshyödyn suuruuden vuoksi.

Paljon muitakin epäiltyjä

Lehmus on vaitonainen siitä, missä määrin tutkinta ulottuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Hän ei esimerkiksi kommentoi, onko tutkinnassa pyydetty virka-apua ulkomailta.

– En kommentoi tarkemmin. Olemme tehneet ja teemme yhä erilaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. En ota kantaa, ovatko ne kansallisia vai kansainvälisiä.

Lehmus ei myöskään kommentoi sitä, kuinka monta epäiltyä jutussa on kaikkiaan tai onko epäiltyjen joukossa ulkomaalaisia.

– Pelkistetysti voin sanoa, että tässä kokonaisuudessa on paljon epäiltyjä.

Myöskään siitä, missä maassa epäilty rikoshyöty sijaitsee, ei kerrota julkisuuteen.

"En ota kantaa, onko hänellä sellaisia summia"

Ranta-ahon puolustusasianajaja Hannu Kaitaluoma sanoo STT:lle, että hänen päämiehensä kiistää epäillyt rikokset.

– Kaikki kiistetään, mutta juuri enempää en voi kommentoida. Tiedämme hyvin vähän koko asiasta. Tutkinnassa taktiikka tuntuu olevan se, että häntä itseään pidetään pimennossa.

Kaitaluoman mukaan hänen päämiestään on kuulusteltu useita kertoja.

– Kuulusteluja näyttää tulevan säännölliseen tahtiin, sen varassa jatko.

Kaitaluoma sanoo, ettei voi kommentoida tapausta tarkemmin poliisin määräämän ilmaisukiellon takia. Hän sanoo, että vakuustakavarikon perusteista hänellä ei ole tietoa.

– Se on valtiolle korvattavien summien vakuudeksi määrätty summa. On siis jollakin perusteella arvioitu, mikä tämä korvausvelvollisuus tulee olemaan. Täytäntöönpanoon, eli onko hänellä sellaisia summia, siihen ei tässä oteta kantaa.

Kuten tutkinnanjohtaja Lehmus, Kaitaluoma sanoo, ettei tiedä, mihin HS:n tieto muun muassa huumetakavarikosta vakuustakavarikon perusteena perustuu.

Ranta-aho vangittiin perjantaina

Poliisin epäilyjen mukaan Ranta-ahon huume- ja dopingrikokset alkoivat vuoden 2017 alussa ja jatkuivat siihen asti, että hänet otettiin kiinni noin viikko sitten. Ranta-aho vangittiin viime perjantaina todennäköisin syin.

Helsingin Sanomien mukaan Ranta-ahoa koskeva rikostutkinta liittyy samaan vyyhteen, jossa Helvetin enkelien johtajaa epäillään huumerikoksesta. Jengipomona toiminut mies vangittiin lauantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Poliisi ei ole kommentoinut miehen asemaa, mutta STT:n tietojen mukaan hän on toiminut Helvetin enkelien johtajana. Hänen asianajajansa Antti Kortelainen ei halunnut kommentoida tapausta millään tavalla.

Ranta-aho on ollut julkisuudessa runsaasti esillä puolisonsa Sofia Belorfin kanssa, joka on bikini fitnessin maailmanmestari vuodelta 2015. Lajissa tavoitellaan lihaksikkaan bikinimallin ulkomuotoa. Belorf toimii yrittäjänä ja on tarjonnut muun muassa ruoka- ja treeniohjelmia Fit by Sofia -nimen alla.

Belorf vangittiin niin ikään perjantaina. Häntä epäillään tuottamuksellisesta rahanpesusta. Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että Belorfin epäillään syyllistyneen rahanpesuun huolimattomuudesta. Belorfin asianajaja on aiemmin kommentoinut medioille, että nainen kiistää epäilyn.