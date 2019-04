Levin hirsimökkipalossa surmansa saaneet olivat pyhtääläisiä nuoria

"On arvovalinta käyttää rahaa lapsen kotihoitoon", kuntalisän leikkaamista kritisoiva äiti sanoo – Noin 50 kuntaa maksaa vielä kuntalisää, eniten maksava kunta löytyy Etelä-Pohjanmaalta

Tytti-Lotta Ojala säästi rahaa voidakseen hoitaa lapsia kotona mahdollisimman pitkään. Hän on yksi helsinkiläisvanhemmista, jotka tekivät oikaisuvaatimuksen päätökseen leikata kotihoidontuen kuntalisä 2–3-vuotiailta. Lännen Media selvitti, että noin 50 kuntaa eli lähes viidennes maksaa vielä kuntalisää, vaikka määrä on viime vuosina laskenut. Lisää on pidetty myös perheitä eriarvoistavana. Lue lisää