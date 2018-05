Lestadiolaiset säännöt venyvät yrityselämässä – "Tahalliseenkin rikkeeseen suhtaudutaan löysemmin kuin perheen sisällä"

Verkostot ovat yleensä hyödyksi yrittäjälle. Politiikantutkija Aini Linjakumpu tutki vanhoillislestadiolaisten taloudellisia verkostoja. Parhaimmillaan lestadiolaisverkosto on yrittäjälle voimavara. Pahimmillaan se voi vääristää yritystoimintaa.

Vanhoillislestadiolainen oppi suhtautuu politiikantutkija Aini Linjakummun mukaan erittäin myönteisesti työntekoon ja sitä kautta myös yrittämiseen. Vaikka mammonan vaaroista varoitellaan, liike ei näe vaurastumista pahana. Kateutta pidetään vahingollisena ajattelutapana.

–On poikkeuksellista, että hengellinen organisaatio tukee yrittäjyyteen kasvamista. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys järjestää yrittäjäkursseja esimerkiksi nuorille, maanviljelijöille ja naisille.

Linjakummun tuoreen tutkimuksen mukaan vanhoillislestadiolaisten taloudelliset verkostot ovat erityisen vahvoja, koska ne limittyvät hengellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin sekä sukulais- ja ystävyyssuhteisiin.

Vanhoillislestadiolaisista yrittäjistä ei ole tarkkaa lukumäärää.

–Lestadiolaisuutta ei haluta tuoda esiin, sillä sen vuoksi voi saada negatiivista kohtelua. Piilossa oleminen aiheuttaa kuitenkin kysymyksiä, joista ei nyt päästä keskustelemaan.

Lestadiolaismafiaa ei ole, mutta verkostoja on

Tutkija haluaa tarkistaa, että verkosto-sana ymmärretään oikein. Hänen tutkimuksessaan se tarkoittaa sosiaalisia suhteita.

Sana herätti monenlaisia mielikuvia jo haastateltavissa, joita hän etsi tutkiakseen vanhoillislestadiolaisia verkostoja yrityselämässä. Linjakumpu sai yhteydenottoja, joissa haluttiin tehdä selväksi, ettei taloudessa ole lestadiolaisverkostoja.

–Ehkä heitä pelotti, kun usein puhutaan lestadiolaismafiasta, Linjakumpu pohtii.

Hän vakuuttaa, ettei sellaista mafiaa ole olemassa. Ei silti ole totta sekään, ettei ole olemassa verkostoja.

–Totuus on jossakin ääripäiden välissä. Verkostoja on, ja joillekin yrityksille niistä on hyötyä. Lestadiolaistaustaisilla yrittäjillä on myös paljon keskinäistä kilpailua, eikä yrittäjillä ole automaattisesti yhteyksiä muihin liikkeen ihmisiin, hän kuvailee.

Tyypillinen yritys toimii rakennus- tai hoiva-alalla

Linjakumpu arvioi, että suurin osa liikkeeseen kuuluvista on palkkatyössä, mutta myös yritystoiminta on luonnollinen vaihtoehto. Monilapsisissa perheissä kasvetaan tekemään työtä pienestä pitäen. Lapsi näkee yrittäjän arkea – jos ei oman perheen, niin muiden sukulaisten tai tuttujen kautta.

Tyypillinen lestadiolaistaustainen yritys toimii rakennusalalla. Naisilla on muun muassa pieniä hoiva-alan yrityksiä.

–Vanhoillislestadiolaisten naisten nähdään usein olevan perheen kanssa umpiossa, mutta pienyrittäjyys mahdollistaa kotona olemisen ja samalla yhteiskuntaan osallistumisen.

Linjakummun mukaan vanhoillislestadiolaiset haistavat hyvin myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä hetkellä kasvaa ei-materiaalinen palveluyrittäminen kuten konsultointi.

–Pari vuoden aikana neljä lestadiolaistaustaista yhtiötä on listautunut pörssiin. Nämä ovat keihäänkärkiä, sillä useimmat yritykset ovat yhden tai kahden hengen yrityksiä. Löytyy kuitenkin monia, jotka ovat päämäärätietoisesti kasvaneet toimialallaan. Listautumisia voi tulla lisääkin.

Röyhkeämpi voi hyödyntää asemaansa uskon varjolla

Verkostot voivat auttaa esimerkiksi yritystoiminnan toimialan valinnassa, yrityksen tunnetuksi tekemisessä, rekrytoinnissa ja asiakkaiden hankinnassa.

–On hyötyä, kun tunnet satoja ja välillisesti tuhansia ihmisiä. Se on aloittavalle yritykselle hyvä lähtökohta.

Talouden verkostot ovat yrittäjän yhteyksiä muiden ihmisten eli asiakkaiden, yrityskumppaneiden, alihankkijoiden, rahoittajien ja työntekijöiden kanssa. Verkoston kautta kulkee tietoa, kuten odotuksia toisten käyttäytymisen suhteen. Yhteydet voivat sisältää myös ystävyyttä, sosiaalista tukea ja taloudellista tai poliittista vuorovaikutusta.

Verkostoista seuraa yrityselämässä paljon hyvää, mutta ne voivat antaa myös mahdollisuuden toimia kyseenalaisilla tavoilla.

– Vahvempi tai röyhkeämpi voi hyödyntää asemaansa hyödyksi uskon varjolla: "Eihän tehdä tästä ongelmaa, kun kuulumme samaan liikkeeseen."

– Vaarana on myös, että verkosto ulottuu liiankin pitkälle ja hyödyntää yhteyksiä viranomaisiin vaikkapa kilpailutuksesta tai kaavoituksesta päätettäessä. Lestadiolaisyrittäjät ovat yleisesti rehellisiä, ahkeria ja lainkuuliaisia. Sosiaalinen kuvio ja hengellisyys antavat kuitenkin mahdollisuuksia hyväksikäyttöön. En usko että tämä on tyypillistä, mutta tällaista voi olla olemassa.

Korvakorujen käyttö syntiä, talouden alueella löysempää

Vanhoillislestadiolaisuus voi olla tiukka tiettyjä rikkeitä kohtaan. Linjakummun mukaan nämä säännöt venyvät yrityselämässä.

–Korvakorujen käyttö tai hiusten värjääminen nähdään ehdottomana syntinä, jota ei voi ohittaa. Aineistossa oli kuitenkin esimerkkejä siitä, että talouden alueella tehtyyn tahalliseenkin rikkeeseen suhtaudutaan löysemmin. Säännöt eivät ole samat kuin perheen sisällä.

–On mielenkiintoista, missä kulkee hengellisen rikkeen raja. Älä varasta -käskyn rikkominen ja oikeuden kautta syylliseksi toteaminen ei välttämättä aiheuta seuraamuksia liikkeen sisällä. Talouden alueella tuntuu olevan erilaisia vapauksia. Tätä liikkeeseen kuulumattomat katsovat suurella kummastuksella.

Liikkeen säännöt vaikuttavat yrityksen toimialaan. Vanhoillislestadiolaisia kauneudenhoitoalan yrityksiä ei juuri ole, ja vapaa-aikaan liittyvä ravintolatoimintakin on toimialana haastava, sillä alkoholi ja rytmimusiikki ovat kiellettyjä. Kuntosaliyrittäjänä toimiminen onnistuu, kun jättää musiikin pois ja korostaa terveydellistä puolta.

Aini Linjakumpu arvioi, että talous voi olla voima, joka voi pitää myös vähemmän uskovaiset mukana liikkeessä.

–Talouden puolella voi toteuttaa itseään vapaammin. Siellä voi hyväksytysti kilpailla toistensa ja liikkeeseen kuulumattomien ihmisten kanssa. Siellä saatetaan myös harrastaa vaikkapa urheilun sponsorointia.