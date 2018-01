Lempeä alku on valhe, kun keskitysleirin painajainen tulee iholle

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme lauantain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Saulin poika

*****

Linnut visertävät, luonto vihertää: elokuva alkaa melkeinpä lempeästi, mutta se on valhe. Kohta kuvan täyttävät Auschwitzin työvangin Saulin (Geza Röhrig) kasvot, eivätkä ne siitä juuri poistukaan. Siten unkarilaisohjaaja László Nemes onnistuu tuomaan keskitysleirin koko henkiinjäämistaistelun lähemmäs kuin juuri kukaan aiemmin. Inhimillisyyttä poljetaan alituiseen, mutta sen liekki lepattaa. Ensiesitys. (Unkari 2015)

Yle Teema & Fem lauantai 27.1. klo 21.00

Salainen agentti 86

***

Charlien enkelit, Starsky & Hutch, 21 Jump Street… Viime vuodet on kierrätetty vanhoja tv-sarjoja elokuviksi epätoivoista tahtia. Tässä komediassa oli torveloagentti Maxwell Smartin vuoro palata koheltamaan. Se ei ole niin epätoivoista seurattavaa kuin pelätä saattaisi – kiitos Steve Carellin. Konttori-sarjan tähti hallitsee pokerinaamaisen komiikan, jonka varaan kelpaa toistaa sarjan klassikkovitsit ja jokunen uusikin. (USA 2008)

TV2 lauantai 27.1. klo 21.00

R.I.P.D. – Haamukytät

**

Robert Schwentken toimintakomedia on kyllä otsikon puolesta tuore tapaus, mutta temput ja vitsit ovat pitkälti kierrätystavaraa. Men In Black ja Ghostbusters tulevat vikkelimmin mieleen, kun kuolleet lainvartijat Jeff Bridges ja Ryan Reynolds alkavat ratkoa rikoksia sen Ison Rajan takaa. Tehostepuolen väki on painanut pitkää päivää, mutta muutoin jälki on hutiloitua kuin homekoulun työmaalla. Vastuuta ei ota oikein kukaan. (USA 2013)

TV5 lauantai 27.1. klo 21.00