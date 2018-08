Lelusalakuljettaja Adhamin syytteiden käsittely alkaa – minne päätyivät Syyriaan kerätyt rahat?

HELSINKI

Syyrian lelusalakuljettajana tunnettua Rami Adhamia koskevien syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Adhamia vastaan on nostettu kaikkiaan 18 syytettä, muun muassa törkeästä rahanpesusta sekä rahankeräysrikoksesta.

Syytteet liittyvät Suomi-Syyria-yhteisöön, jonka päätöksenteko on ollut poliisin mukaan käytännössä yksin Adhamin varassa. Keskusrikospoliisi on epäillyt muun muassa, että Adham nosti yhdistyksen tililtä noin 300 000 euroa, joista osa päätyi Adhamin henkilökohtaiselle tilille ja osalla on ostettu Suomesta puutarhamökki. Adhamin mukaan kaikki varat ovat menneet Syyrian avustuskohteisiin.

Adham on tullut tunnetuksi siitä, että hän on vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille.

Esitutkinnassa ilmeni epäselvyyksiä myös kirjanpidossa ja kokouspöytäkirjoista löytyi allekirjoituksia ihmisiltä, jotka kiistivät allekirjoittaneensa asiakirjoja. Adhamin lisäksi epäiltynä on kolme muuta ihmistä.

Esitutkinta asiassa alkoi, kun Helsingin Sanomat kertoi epäselvyyksistä avustustoiminnassa. Lehden mukaan Adham on muun muassa valehdellut loukkaantumisestaan Syyriassa saadakseen mediahuomiota.

Sai viime vuonna ehdollista

Adham tuomittiin vuosi sitten Helsingin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä.

Oikeuden mukaan Adham laiminlöi valmisteveron maksamista, kun hän välitti yrityksensä kautta muun muassa proteiinivalmisteita. Tuomion mukaan Adham on myös tuonut Virosta Suomeen laittomasti anabolisia steroideja ja pitänyt hallussaan huumeiksi luokiteltuja lääkeaineita.

Pahoinpitelytuomiot tulivat uhrin lyömisestä otsaan sekä toisen uhrin lyömisestä kasvoihin. Adham kiisti syytteet. Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan sitä käsitellään syyskuussa Helsingin hovioikeudessa.

STT

