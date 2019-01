Lehti: Lapsen raiskauksesta Suomessa epäilty guatemalalaismies pidätettiin USA:ssa

SAN DIEGO

Yhdysvaltain rajavartiosto on ottanut kiinni guatemalalaismiehen, joka on etsintäkuulutettu Suomessa epäiltynä lapsen hyväksikäytöstä ja raiskauksesta, kertoo Times of San Diego -lehti. 36-vuotias mies jäi kiinni lähellä Dulzuraa Meksikon rajan pinnassa.

Guatemalalainen kuului viiden miehen ryhmään, jonka rajavartijat yhyttivät kävelemässä pohjoiseen päin. Miehet lähtivät juoksemaan, mutta heidät saatiin kiinni viitisen kilometriä ennen rajaa. Rajavartioston tekemässä tarkastuksessa paljastui, että kansainvälinen poliisijärjestö Interpol oli etsintäkuluttanut miehen.

Mies on nyt pidätettynä odottamassa mahdollista luovutusta Suomeen.

Asiasta kertoi Suomessa ensin Yle.

STT

STT