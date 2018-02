Lehdistönvapauden rajoja koskevan kiistan ensimmäinen erä oikeudessa — Toimittajan mielestä KRP rikkoi ihmisoikeuksia

Tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa käyty mittelö toimittajaan kohdistuneen kotietsinnän ja takavarikkojen laillisuudesta on jatkoa joulukuussa käynnistyneelle kamppailulle sananvapauden rajoista.

Helsingin käräjäoikeudessa käytiin tiistaina poikkeuksellinen kädenvääntö lehdistönvapauden ja poliisinoikeuksien välillä.

Toimittaja Laura Halminen pitää Keskusrikospoliisin (KRP) kotiinsa tekemää kotietsintää ja siihen liittyviä takavarikkoja sananvapauden rajoittamisena. KRP taas näkee, ettei työhönsä liittyvästä rikoksesta epäillyllä toimittajalla ole suuriakaan erivapauksia rikostutkinnassa.

Halmisen mukaan poliisin häneen toimittajatyön takia kohdistamat pakkokeinot ovat laittomia ja rikkovat ihmisoikeuksia. Hän vaatii, että oikeus määrää KRP:n palauttamaan häneltä takavarikoimansa työvälineet.

KRP kiistää laittomuudet toiminnassaan ja haluaa tuomioistuimelta luvan takavarikkoesineiden joukossa olevien tietolaitteiden tutkimiseen.

–Halminen itse kertoi hätäkeskuspuhelussa ja paikan päällä olleensa tuhoamassa tietokonettaan tietovuotojuttuun liittyvän materiaalin takia. Toimintamme oli täysin perusteltua ottaen huomioon, että tässä oli laajempikin todisteiden hävittämisvaara kyseessä, perusteli kotietsinnän Halmisen kotiin määrännyt tutkinnanjohtaja Janne Rantanen oikeudelle.

–Tutkinnanjohtaja näyttää unohtaneen kokonaan, että toimittajalle on lähdesuojan turvaamiseksi taattu lainsäädännössä aivan erityinen suoja. Tutkinnanjohtaja on ohittanut tähän liittyvät määräykset, mikä on vastoin lakia, Halmisen asianajaja Kai Kotiranta vastasi.

Helsingin Sanomat julkaisi tuolloin jutun salaisesta Viestikoekeskuksesta. KRP käynnisti jutusta esitutkinnan, jossa se epäilee muun muassa jutun toista kirjoittajaa, Laura Halmista, turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Jutun julkaisua seuraavana päivänä Halminen vasaroi asuintalonsa kellarissa läppärinsä rikki, jolloin tämä alkoi savuttaa voimakkaasti. Toimittajan soitto hätäkeskukseen sai KRP:n reagoimaan tilanteeseen etsintävaltuutetun valvomalla erityisellä kotietsinnällä.

Poliisi takavarikoi toimittajalta 19 hänen työhönsä liittyvää esinettä ja sulki ne etsintävaltuutetun valvonnassa sinetöityihin pusseihin. takavarikoitujen esineiden joukossa oli muun muassa asiakirjoja, tietokoneita, tabletti, puhelimia ja muistitikkuja.

–Kun toimittajalta viedään työvälineet, se estää häneltä työnteon. Tämä estää vapaan tiedonvälityksen, joka puolestaan on ihmisoikeustuomioistuimenkin linjaama demokraattisen yhteiskunnan perusta, Kotiranta sanoi.

–Kyllä työvälineiden takavarikointi haittaa muitakin ammattiryhmiä, esimerkiksi yrittäjiä. Se on aivan normaalia esitutkinnassa, KRP:n Rantanen puolustautui.

Toimittajan lähdesuojaan liittyvät oikeudet ja käytännöt ovat yhteiskunnallisesti merkittävä asia, joka koskettaa kaikkia. Demokraattisessa yhteiskunnassa se takaa toimittajalle mahdollisuuden käsitellä yhteiskunnallisesti tärkeää arkaluonteista tietoa paljastamatta tietolähteitään.

Kansalaisille tämä antaa mahdollisuuden kertoa arkaluontoistakin tietoa toimittajalle ilman pelkoa oman turvallisuuden vaarantumisesta tai muusta haitasta elämälleen. Lähdesuoja mahdollistaa siis vapaan tiedonvälityksen ja läpinäkyvän yhteiskunnan.

Käräjäoikeus käsitteli monimutkaista pakkokeinolain yksityiskohtien tulkintaan liittyvää juttukokonaisuutta kolmen tuomarin kokoonpanolla. Oikeus ilmoitti antavansa ratkaisunsa asiasta viimeistään 27. helmikuuta.