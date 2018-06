Lauri Salovaara halusi miljonääriksi ennen kuin täyttäisi 40, ja näin hän neuvoo: "Aloita heti, älä suunnittele liikaa"

Viidessäsadassa päivässä miljonääriksi ja miten se tehdään – sen tietää mediapersoona Lauri Salovaara, jonka matka miljonääriksi alkaa olla loppusuoralla.

Helmikuussa 2017 hän julkisti uudenvuodenyönä saamansa hulluimmasta hulluimman idean. Hän halusi saavuttaa miljoonan euron varallisuuden päivänä, jolloin hän täyttää neljäkymmentä vuotta.

Vaurastumisprojekti sai valtavan julkisuuden, mikä hämmästytti jopa kaksikymmentä vuotta julkisessa ammatissa työskennelleen Salovaaran.

Enää hän ei voinut kulkea kaduilla ilman, etteivätkö ihmiset tunnistaneet häntä. Puhelin alkoi soida aamusta yöhön. Oli niitä, jotka kannustivat ja tarjosivat yhteistyötä. Oli niitä, jotka eivät välittäneet koko Salovaaran projektista. Oli niitä, jotka odottivat, että Salovaara hoitaa homman kotiin, kun hänelle tarjotaan vain valmis idea.

Satojen ehdokkaiden joukosta hän valitsi yhdessä mentorinsa, teollisuusneuvos Jorma Terentjeffin ohjauksessa seitsemän yritystä, joiden osuuksia hän on saanut omaa ammattitaitoaan vastaan. Salovaara on tarjonnut vastineeksi verkostoja, julkisuutta, media- ja markkinointiosaamista.

–Laurin projektissa konkretisoituu se, minkä itse opin tavatessani pörssi-ihmisiä New Yorkissa. Ei voi pyytää vain rahoitusta, vaan pitää olla tarina kerrottavana. Tykkään Laurin ajattelumaailmasta, sen kun ryhtyy tekemään, Terentjeff sanoo.

Nyt Salovaaralla on kasassa reilut 940 000 euroa. Miljoonaan on vielä matkaa, mutta nelikymppiset ovat parin viikon kuluttua.

–Luultavasti omistusten arvo menee yli miljoonan euron määräajassa, hän sanoo.

Viimeiset 500 päivää ovat olleet Salovaaran mukaan vaikeimmat ja raskaimmat ikinä. Hän sanoo, ettei ole koskaan aiemmin ollut niin loppu kuin nyt.

Välillä olo on ollut jakomielitautinen, kun hän hoitanut seitsemän eri yrityksen asioita ja samalla huolehtinut perhe-elämästään. Vaikka projekti on vienyt kaiken liikenevän ajan, ei hän valita.

–Olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut. Mutta koska halusin loistaa, oli kestettävä palaminen, Salovaara siteeraa tanskalaisen filosofin Sören Kierkegaardin lausetta.

Kokemuksesta Salovaara tietää, että suuret päämäärät voi saavuttaa vain tekemällä työtä ja antamalla aikaa. Mikään iso muutos ei tapahdu hetkessä, mutta näistä neljästä kohdasta kannattaa lähteä liikkeelle.

1. Aloita nyt.

Salovaara käyttää elämässään viiden sekunnin sääntöä. Se tarkoittaa sitä, että asioihin tartutaan heti tai muuten ne jäävät tekemättä.

Alussa ei kannata miettiä, ovatko taidot ja osaaminen riittävällä tasolla ja tietääkö riittävän varmasti, mihin on lähdössä. Alkuvaiheessa kaikkea on riittävästi, sillä kokemus karttuu matkan aikana.

–Itse tiesin ylätasolla hyvinkin tarkasti mitä teen. Asetin itselleni myös hirvittävät paineet julkisuuden kautta. On tärkeää pitää mielessä se, että suurteot ovat seurauksia toistuvista pienistä teoista. Mikään ei tapahdu heti, vaan kaikki vaatii aikaa.

2. Opettele rajasi ja kasvata nahkaasi.

Salovaara on ihminen, joka käyttää ei-sanaa ehkä kerran päivässä. Hän ei myöskään käytä aikaansa ihmisiin, jotka vievät enemmän energiaa kuin sitä antavat.

Ajankäytön suhteen hän on opetellut tarkaksi. Jos jo alussa näkee, ettei tunnin palaveri hyödytä eikä vie asioita eteenpäin, se kannattaa lopettaa heti alkuunsa.

–Lopetan palaverit vartissa, jos huomaan ettei tilanne hyödytä ketään. Olen tullut todella tarkaksi, mihin käytän aikaani.

3. Kuuntele innostajia, älä lannistajia.

Niitä, jotka lannistavat ja masentavat, ei tarvitse kuunnella. Negatiivinen asenne ja ilkeät puheet selän takana kertovat Salovaaran mukaan vain puhujasta itsestään, ei siitä keneen energiaa tuhlaava negatiivisuus kohdistetaan.

–Sääli on liian vahva sana kuvaamaan, mitä heitä kohtaan tunnen, mutta jotain sen suuntaista. Minua harmittaa se, minkä ihmeen takia ihmiset heittävät omat mahdollisuudet hukkaan painamalla muita alas. Mutta ei ole minun tehtäväni jeesustella, miten kannattaa elää. Riittää, että on tyytyväinen osaansa.

4. Lannistu, mutta älä luovuta.

Koulussa Salovaara oli ujo poika. Opinto-ohjaaja sanoi nuorelle Salovaaralle, ettei hänestä tule koskaan radiotoimittajaa. Samaa viestiä Salovaara kuuli ensimmäisessä työpaikassaan paikallisradion toimituksessa, mutta nuori toimittajan alku ei kuunnellut työkaveriaan.

Hän marssi radiokanavan toimituspäällikön huoneeseen ja pääsi töihin. Samaan tehtävään, johon hän oli tullut harjoittelijaksi. ’

Business-maailmassa on tullut takkiin ja turpiin, ja mies on maannut lannistuneena ja epäonnistuneena.

–Minulle nousee kiukku joka kerta, kun joku yrittää vaikuttaa toisen elämään negatiivisesti. Miten kukaan kehtaa tehdä sellaista, koska kukaan muu ei määritä ihmisen omaa elämää ja sitä mitä hän on kuin yksilö itse.

Yhdeksäs päivä heinäkuuta Salovaaran projekti tulee päätepisteeseen. Se ei ole päivä, jolloin hän marssisi jokaisen yrityksen johtajan puheille ja muuttaisi osuudet kahisevaksi rahaksi.

–Olisi hullua myydä kaikki osakkeet nyt pois, kun työtä on tehty se puolitoista vuotta. Mutta jatkossa haluan myös puhua ja innostaa ihmisiä. Kyllä te pystytte tekemään isoja juttuja, hän kannustaa.

Pelaa muiden rahoilla, rikastut

Yksi keino vaurastua itse on hoitaa muiden varoja. Näin sanoo rahoituksen professori Timo Rothovius Vaasan yliopistosta.

–Toisten neuvomisella ja kirjojen kirjoittamisella on moni rikastunut. Tosin kirjan kirjoittaminen vaatii paljon julkisuutta, jotta joku sen kirjan myös ostaa, Rothovius sanoo.

Rothovius ei tunne tarkasti Lauri Salovaaran projektia, mutta toteaa, että periaatteessa kuka tahansa voi vaurastua sijoittamalla ja yrittämällä.

Riskit ovat kuitenkin todellisia, sillä uusista yrityksistä iso osa ajautuu konkurssiin jo kahden ensimmäisen vuoden aikana.

–Salovaaralla on hajautettu salkku, eli hänellä on sijoituksia useissa yrityksissä. Se on hyvää riskinhallintaa, sillä jos joku yrityksistä kaatuu, se ei kaada koko salkkua. Menestymiseenhän riittää, että mukana on vain yksi todella hyvä projekti eli hyvin menestyvä yritys.

Professori kuitenkin toteaa, että jos yksi henkilö on omassa hankkeessaan onnistunut, se ei takaa sitä, että sama kaava toimisi myös muiden kohdalla.

–Yrittämällä voi rikastua, se ei ole mahdotonta. Lähes kuka tahansa voi lähteä sellaiseen mukaan, mutta mitään varmuutta vaurastumisesta ei ole. Voittaahan lotossakin aina joku, mutta kaikista lottoa pelaavista ei tule lottomiljonäärejä.