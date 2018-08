Lardotin kuuleminen mahdolliseen hyllytykseen liittyen syyskuun alussa – poliisijohtajien oikeudenkäynti siirtyy lokakuulle

Virkarikossyytteen saanutta keskusrikospoliisin päällikköä Robin Lardotia on tarkoitus kuulla syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana, minkä jälkeen tehdään päätös siitä, pidätetäänkö hänet virasta oikeuskäsittelyn ajaksi.

Näin kertoo asiasta päättävän sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) erityisavustaja Titta Andersson-Bohren Lännen Medialle.

Mykkänen on aiemmin kertonut pitävänsä Lardotin saamaa syytettä vakavana.

Lardotin kuuleminen sisältyy prosessin lakisääteiseen etenemiseen.

Häntä vastaan nostettiin elokuun alkupuolella syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Saman viikon lopulla Lardot joutui sairaalaan saatuaan äkillisen sairauskohtauksen.

Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä aiemmin työskennellyttä Lardotia syytetään tietolähteisiin liittyvässä virkarikosoikeudenkäynnissä valvonnan laiminlyönnistä.

Kokonaisuudessa on kyse siitä, että poliisissa olisi laiminlyöty tietolähteiden kirjaamista ja rekisteröintiä vuosina 2008–2013.

Lardot on muiden epäiltyjen tapaan kiistänyt virkarikosepäilyt.

Oikeudenkäynti siirtyy

Oikeudenkäynnin piti alkaa Helsingin käräjäoikeudessa ensi viikolla, mutta tiistaina Helsingin käräjäoikeus tiedotti, että se on määrännyt tapauksen pääkäsittelyn aloittamisen määräajan pidennettäväksi. Pääkäsittely alkaa nyt 2. lokakuuta.

Syytteiden yhteinen käsittely on käräjäoikeuden mukaan eduksi asian selvittämiselle.

Virastaan pidätetty Helsingin poliisilaitoksen johtaja Lasse Aapio ei ole vastustanut määräajan pidentämistä.

Suullinen valmisteluistunto oikeudenkäyntiin liittyen järjestettiin 14. elokuuta.

Syyttäjä on ennen pääkäsittelyä nostanut kaksi uutta syytettä eli 13. ja 20. elokuuta. Lardot ja toinen vastaajana näissä syytteissä oleva poliisi ovat ilmoittaneet, etteivät kykene näin lyhyessä ajassa valmistautumaan oikeudenkäyntiin.

– Asioiden yhdessä käsitteleminen, esitutkinta-aineiston laajuus ja oikeus puolustukseen vaativat laissa säädetyn määräajan pidentämistä, käräjäoikeus toteaa päätöksessään.

Eläkkeeltä oikeuteen

Oikeuteen eteen joutuvat myös entinen poliisiylijohtaja Mikko Paater o, Helsingin poliisilaitoksen entinen johtaja Jukka Riikonen ja huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio.

Paatero ja Riikonen ovat nykyään molemmat eläkkeellä.

Jutussa oli epäiltynä myös Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastannut poliisiylitarkastaja, mutta hänen syytteensä ehti vanhentua.

Aarnio on saanut lainvoimaisen tuomion rekisterimerkintärikoksesta, törkeästä petoksesta, törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä lahjuksen ottamisesta niin sanotussa Trevoc-oikeudenkäynnissä. .

Joulukuussa 2016 Helsingin käräjäoikeus langetti Aarniolle 10 vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen yhteensä 22 rikoksesta, joista kuusi koski törkeää huumausainerikosta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, koska hovioikeus pohtii vielä ratkaisuaan.

Aarnio on myös epäiltynä niin sanotussa Vuosaaren palkkamurhajutussa. Epäilyssä on kyse siitä, että huumepoliisina työskennellyt Aarnio ei vuonna 2003 estänyt ruotsalais-turkkilaisen rikollisen palkkamurhaa, vaikka tiesi siitä. Aarnio on kiistänyt tienneensä tulossa olevasta henkirikoksesta.