Lapset joutuvat kotiopetukseen, kun rahat loppuvat – Yllätyksetön perhedraama on miedosti sympaattinen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme tiistain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Wish I Was Here **

Keskiluokassa ja -iässä ei ole helppoa. Kun on sitä perhettä ja työkin vielä – tai sen puute. Zach Braffin perhedraama jatkaa yllätyksettömästi Jäämyrskyn, American Beautyn ja Mullan alla -sarjan jäljillä. Braff esittää virkaheittoa näyttelijää, joka alkaa säästösyistä lastensa kotiopettajaksi. Ohjaajana hän jatkaa samaan miedosti sympaattiseen ja lievästi omahyväiseen tyyliin kuin läpimurrossaan Garden State. Ensiesitys. (USA 2014)

Sub tiistai 23.1. klo 21.00

Ylpeys ja ennakkoluulo ***

Jane Austenin romaanista tehtiin vuonna 1995 sarja, jossa Colin Firth mökötti ja hurmasi herra Darcyna Jennifer Ehlen esittämän Elizabeth Bennetin. Kehitys kehittyy, mutta saattaa mennä pitkään, ennen kuin kirjaa tulkitaan mehevämmin. Ei siinä ihan onnistunut tämäkään elokuva, jossa Keira Knightley ja Matthew Macfayden kiertävät toisiaan. Rahan ja rakkauden paritanssit ohjasi Joe Wright. (Britannia 2005)

TV5 tiistai 23.1. klo 21.00

I Hired a Contract Killer ****

Aki Kausimäki on niitä vanhan liiton filmihulluja, joiden nuoruudesta meni osa elokuvakerhoissa, eurooppalaisten merkkiteosten parissa. Siksi tämä elokuva taisi olla yhden unelman täyttymys: mustan komedian pääroolissa Lontoon syrjäkatuja astelee ranskalaisen uuden aallon legenda Jean-Pierre Léaud. Hän esittää miestä, joka tilaa oman kuolemansa palkkamurhaajalta ja tulee sitten katumapäälle. Rakkauden tähden. (Suomi 1990)

Yle Teema & Fem tiistai 23.1. klo 22.00