Lapin matkailu työllistäisi, mutta mistä työntekijät? - "Ei ole aito Lappi-elämys, jos työvoima on Itä-Euroopasta"

Lapin matkailussa tarvitaan nyt paljon sesonkityöntekijöitä. Lapin TE-toimisto on auttanut yrittäjiä rekrytoimaan ulkomailta.

Lapin matkailu on kasvanut rajusti, mikä on johtanut osin työvoimapulaan. Lapin yrittäjien puheenjohtaja Heidi Alariesto sanoo olevansa tässä tilanteessa erittäin huolissaan yrittäjien jaksamisesta.

–Yrittäjät joutuvat venymään, kun eivät saa työvoimaa, Alariesto toteaa.

Osa Lapin matkailuyrityksistä on jo aiemmin suunnannut rekrytointiaan ulkomaille. Osassa työkieli on kokonaan tai liki kokonaan englanti, lähinnä siksi, että asiakaskuntakin on ulkomaista.

Lapin TE-toimiston johtaja Kaija Kukkola arvioi, että isoilla, jo pitkäänkin toimineilla yrityksillä tilanne on parempi. Moni pienempi yritys saattaa yhä tavoitella sitä, että työvoima olisi lähiseudulta.

Lappi kiinnosti enemmän kuin Itävalta

Lapin TE-toimisto on auttanut yrityksiä rekrytoimaan ulkomailta. Viime vuonna järjestettiin EU-komission alaisen työnvälitysyhteistyön nimissä online-rekrytointitapahtuma, jossa työnhakijat ja työnantajat saattoivat luoda kontakteja keskenään ja esitellä itseään.

–Samaan aikaan oli Itävallan vastaava rekrytointitapahtuma, mutta meidän tapahtumamme herätti paljon suuremman kiinnostuksen, Lapin TE-toimiston johtaja Kaija Kukkola sanoo.

Heidi Alariesto, jolla itselläänkin on henkilöstönvälitysyritys, ei kannata ulkomailta rekrytointia. Hänen mukaansa se ei palvele sitä, mitä matkailijat tulevat täältä hakemaan.

–Ei voida puhua aidosta Lappi-elämyksestä, jos vaikka ravintolan työvoimasta suuri osa on Itä-Euroopasta tai Baltian maista, Alariesto sanoo.

Uskotko, että paikallista työvoimaa riittää?

–Kyllä minä niin veikkaan, Alariesto muotoilee.

Alarieston oma yritys Sijaishaltija on tullut tunnetuksi innovatiivisesta rekrytoinnista ja henkilöstövälityksestä. Matkailun työvoimapulmaan hän ideoi muun muassa Välivuosi Lapissa -konseptia. Sen myötä työvoima ei tulisi Lapista, mutta Alarieston mukaan kuitenkin Suomesta, mikä on parempi ratkaisu kuin laaja rekrytointi ulkomailta.

Pulma myös hallitusohjelmassa

Matkailu on elinkeinoelämän polttopisteessä myös valtakunnallisesti. Matkailun edistäminen on yksi hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista, ja viime vuoden lopussa valmistui toimenpideohjelma, jossa etsitään ratkaisuja matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaantoon.

–Ohjelman toimeenpano käynnistyi vuoden alussa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ryhmäpäällikkö Jarmo Palm.

Matkailudiili-nimistä ohjelmaa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.