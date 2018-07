Länsirannikolla varauduttava tänään ukkosiin – lämpötilat yhä hellelukemissa

Vakuutusetsivät kaivavat tietoa somesta ja myyntipalstoilta – ohjelma löytää esimerkiksi kolariauton poistetut myynti-ilmoitukset

Vakuutusetsivät haravoivat sosiaalista mediaa, myynti-ilmoituksia ja internetiä varta vasten tähän tarpeeseen kehitetyllä tietokoneohjelmalla. Ohjelma on Finanssialan vahingontorjunnasta vastaavan johtajan Risto Karhusen mukaan ollut käytössä jo pari vuotta muiden työkalujen ohella. Ohjelmisto on Karhusen mukaan käytössä kaikilla vakuutusyhtiöillä ja sitä apuna käyttäen on saatu kiinni useita vakuutuspetosta yrittäneitä. Lue lisää