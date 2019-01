Lännen Median kyselyn yllätystulos: Vihreiden Pekka Haavisto on suosituin seuraavaksi pääministeriksi

HELSINKI

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on suosituin henkilö Suomen seuraavaksi pääministeriksi Lännen Median kyselyssä, jonka teki Taloustutkimus. Vastaajista 22 prosenttia pitää Haavistoa parhaana henkilönä pääministeriksi. Kyselyssä sai valita suosikkinsa pääministeriksi eduskuntapuolueiden puheenjohtajista, jotka lueteltiin satunnaisessa järjestyksessä.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo erottuu kyselyn selkeäksi kakkoseksi. Orpoa kannattaa 16 prosenttia vastaajista pääministeriksi.

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän ja sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen kannatus seuraavaksi pääministeriksi on lähes tasoissa. Sipilää kannattaa vastaajista 13 prosenttia ja Rinnettä 12 prosenttia.

Haavistoa kannattavat nuoret ja naiset

Pekka Haavistoa kannattavat eniten alle 50-vuotiaat naiset. Tukea Haavistolle kertyy parhaiten pääkaupunkiseudulta sekä Turusta ja Tampereelta, joissa vihreiden kannatus on muutenkin korkea. Heikointa kannatus on alle 50 000 asukkaan kaupungeissa tai kunnissa.

Ammattiryhmistä opiskelijat ja kotiäidit ja -isät kannattavat eniten Haavistoa Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Myös toimihenkilöt ja asiantuntijat ovat laajasti Haaviston kannalla.

Vihreät valitsi Pekka Haaviston puheenjohtajakseen viime marraskuun alussa, kun Touko Aalto luopui puheenjohtajan tehtävästä sairastuttuaan masennukseen. Haavisto on luvannut johtaa vihreät eduskuntavaaleihin ja jatkaa puheenjohtajana ensi kesän puoluekokoukseen asti.

Rakentava ja sovitteleva

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen sanoo, että suomalaiset näyttävät selvästi pitävän Haaviston valtiomiestyylistä.

– Toiselle kierrokselle yltänyt presidenttiehdokas, joka on rakentava, diplomaattinen ja sovitteleva, Rahkonen perustelee Haaviston hyvää menestystä.

Rahkosen mukaan suomalaiset eivät selvästikään pidä yllätyksellisestä rähinöitsijästä, vaan haluavat luotettavan valtionhoitajan maan pääministeriksi.

– Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaista hahmoa suomalaiset vähiten haluaisivat.

Pekka Haaviston tyyli on pehmeä. Rauhanrakentajan otteella hän sanoi esimerkiksi äskettäin Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, ettei pidä yhden puolueen, perussuomalaisten demonisoinnista. Omiensa painostamana Haavisto tarkensi lausuntoaan niin, että perussuomalaisten nykyinen linja ei anna mahdollisuutta vihreille olla samassa hallituksessa

Haaviston kannatusta kasvattaa myös se, että vihreät ja pehmeät arvot ovat yhteiskunnassa nousussa.

Rahkosen mielestä Pekka Haaviston henkilökohtainen suosio on niin korkea, että hän ihmettelisi, jos Haavisto ei olisi ehdokkaana seuraavissa presidentinvaaleissa.

Orpo selkeä kakkonen

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo erottuu kyselyn selkeäksi kakkoseksi. Miehet kannattavat Orpoa enemmän kuin Haavistoa pääministeriksi. Orpo on myös suosituin yli 50-vuotiaiden joukossa pääministeriksi.

Sdp:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle pääministerikyselyn tulos on aiempaa parempi. Rinne on kutakuinkin tasoissa keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän kanssa. Antti Rinne ei ole yleensä menestynyt hyvin, kun on mitattu henkilön suosiota. Rinteen kannatus seuraavaksi pääministeriksi on suurin eläkeläisten keskuudessa.

Anderssonin suosio ei näy

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, Li Anderssonin hyvä henkilökohtainen kannatus ei näy pääministerikyselyssä. Andersson jää kauas taakse kärkinelikosta perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ja kristillisten puheenjohtajan Sari Essayahin kanssa. Anderssonia ja Halla-ahoa kannattaa pääministeriksi viisi prosenttia vastaajista. Essayah saa neljän prosentin kannatuksen.

Vasemmistoliittoa äänestävien keskuudessa Pekka Haavisto on suositumpi pääministeriehdokas kuin Li Andersson. Perussuomalaisia äänestäville sdp:n Antti Rinne on toiseksi suosituin pääministeriehdokas. Orpoa kannattaa pääministeriksi myös osa keskustaa äänestäviä.

Vähiten suosittuja seuraavaksi pääministeriksi Lännen Median kyselyssä olivat rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja sinisten puheenjohtaja Sampo Terho . Heitä kannattaa yksi prosentti vastaajista pääministeriksi. Sinisen tulevaisuuden kannattajia osui kyselyyn vain muutama, joten johtopäätösten teko on hankalaa.

Turvallisuus korostuu vastauksissa

Lännen Media kyselyn mukaan suomalaiset haluavat pääministeriltä turvallisuutta. Sama kriteeri painottuu aina presidenttikyselyissä.

Pääministerin tärkeinä ominaisuuksina mainitaan kokemus, pätevyys ja asiantuntevuus. Kansalaiset haluavat asiallisen, järkevän ja harkitsevan pääministerin. Myös arvot pitää olla kohdallaan.

Selkeä ulosanti tai uudet näkökulmat saavat vähiten mainintoja, kun kysytään pääministeriltä toivottuja ominaisuuksia. Puolueuskollisuus on vain viidellä prosentilla vastaajista peruste, kun he valitsevat suosikkiaan pääministeriksi.

Kirsi Turkki