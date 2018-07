Hellettä riittää edelleen, mutta luvassa myös sadetta ja ukkosta

HELSINKI

Sää on tänään helteistä ja laajoilla alueilla on poutaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 25–30 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän ylimmät lämpötilat ovat 24–30 astetta.

Maan länsiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin länsirannikolla voi olla luvassa sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja.

Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Alueen eteläosassa on osin pilvisempää ja aluksi tulee joitakin sadekuuroja. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa on odotettavissa tukalaa hellettä.

Hellevaroitus on annettu Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle.

Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, Simossa, Kemissä ja Keminmaalla.

STT