Lämpenevä ilmasto on vahvistanut Suomen punkkikantaa pysyvästi – verenimijöitä ei voi hävittää polttamalla tai myrkyttämällä, joten ainoa keino on mukautua

Toteutuvatko lasten oikeudet, kun he joutuvat odottamaan al-Holin leirillä, että Suomi toimii? – “Asia ei ole millään tavalla mustavalkoinen”, sanoo sisäministeri Ohisalo

Syyrian al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tilanne on monimutkainen, koska naisia ei välttämättä saataisi Suomessa rikosvastuuseen, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Ohisalon mukaan osa naisista on lähtenyt Isisiin ennen kun taistelualueelle matkustaminen on ollut Suomessa rikos, eikä heitä näin voida epäillä tai syyttää rikoksista. Lue lisää