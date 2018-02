Lakko uhkaa: Lähtevätkö yliopistot hattu kourassa anelemaan valtiolta rahaa palkankorotuksiinsa?

Mikkelissä kerrostalo evakuoitiin palon takia – ihmisten lisäksi kerrostalosta evakuoitiin useita kissoja

Etelä-Savossa Mikkelissä nelikerroksinen kerrostalo on jouduttu evakuoimaan tulipalon takia. Pelastuslaitoksen mukaan kerrostalossa on 23 huoneistoa ja kaikki talon asukkaat on evakuoitu. Päivystävän palomestarin Timo Merivirran mukaan evakuoituja on ainakin parikymmentä. Tarkkaa lukumäärää evakuoiduista ei vielä puoli kahden aikaan yöllä ollut. Lisäksi rakennuksesta evakuoitiin useita kissoja. Lue lisää