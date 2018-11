Lähes neljän vuoden takaisesta Tesoman henkirikoksesta annetaan tänään tuomio – epäilty ilmoittautui poliisille keväällä

Hyväntekijän viittaa kantanut lelusalakuljettaja on tänään tuomiolla muun muassa talousrikoksista

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Syyrian lelusalakuljettajana tunnetun Rami Adhamin talousrikos-, rahankeräysrikos- ja väärennysjutussa. Adham on alkujaan tullut tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään Syyriassa. Hän on muun muassa vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille Syyriaan, mistä hän on saanut kutsumanimen lelusalakuljettaja. Lue lisää