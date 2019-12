Lähes kaikki suomalaiset syövät liikaa suolaa – suolamääriä ei hahmoteta tai asiasta ei välitetä

LAITILA

Lähes kaikki suomalaiset miehet ja naisistakin 96 prosenttia syövät liikaa suolaa, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Aikuiset saisivat suositusten mukaan syödä enintään viisi grammaa suolaa vuorokaudessa. Suomessa miehet kuitenkin syövät päivittäin keskimäärin lähes kymmenen grammaa ja naiset seitsemän grammaa suolaa, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Liisa Valsta.

– Suurimmat suolamäärät saadaan liharuoista ja viljavalmisteista, kuten leivästä. Näiden jälkeen eniten suolaa saadaan maitovalmisteista, juustoista sekä kasvis- ja perunaruoista. Myös monissa kalaruoissa on paljon suolaa, Valsta listaa.

Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa kertoo, että elimistön tarpeisiin riittäisi vain 1,5 grammaa suolaa päivässä. Elimistö ei edes varsinaisesti tarvitse suolaa, vaan natriumia, jota on luontaisesti elintarvikkeissa. Suola on natriumin ja kloridin yhdiste.

Ihmiset saavat siis ruoasta riittävästi natriumia ilman, että ruokasuolaa tarvitsee lisätä ruokiin lainkaan. Pusan mukaan ihmiset eivät yleensä osaa hahmottaa suolan saantiaan nimenomaan siksi, että sitä saadaan niin monista eri lähteistä.

– Suurin osa suomalaisista ei tiedä, paljonko he syövät päivittäin suolaa. Kaikki eivät tunne suolan terveyshaittoja. Osa taas tiedostaa syövänsä suolaa runsaasti, mutta ei välttämättä välitä siitä, Pusa sanoo.

Valstan mukaan suomalaiset saavat yli 80 prosenttia päivittäisestä suolamäärästään erikseen lisättynä suolana – eli lisäämällä suolaa valmistamaansa ruokaan tai syömällä sellaisia ruokia, joissa on paljon lisättyä suolaa. Alle 20 prosenttia suolamäärästä saadaan elintarvikkeiden luonnostaan sisältämästä natriumista.

Suolan lähteinä myös leivonnaiset ja murot

Ruoanvalmistajalle voivat tulla yllätyksenä esimerkiksi liemivalmisteiden, maustettujen kermojen, marinadien ja mausteseosten suolapitoisuudet.

– Monille yllättäviä suolan lähteitä ovat myös raejuusto, tonnikala, soijakastike, makeat leivonnaiset, murot ja vichy, Pusa luettelee.

Pusan mukaan perinteisissä sipseissä ei ole suolaa välttämättä enempää kuin esimerkiksi leivässä. Tuote maistuu suolaiselta, sillä suola on sen pinnalla. Terveellisemmiksi mainostetuissa linssi- ja ruissipseissä on jopa perinteisiä perunalastuja enemmän suolaa.

Pusan mukaan myös monissa terveellisiksi mielletyissä lihankorviketuotteissa, kuten joissakin kasviseineksissä, on runsaasti luontaista natriumia. Lisäksi niihin on saatettu vielä erikseen lisätä suolaa. Kuluttajan olisi hyvä tutkia pakkausmerkinnät tarkkaan tai ostaa tuotteita, joissa on Sydänmerkki.

– Sydänmerkki-tuotteissa ja -resepteissä kaikki elintarvikkeessa oleva natrium lasketaan suolaksi, ja kuluttaja voi luottaa suolamäärän jäävän kohtuulliseksi, Pusa sanoo.

Pusa kertoo, että ihmiset usein tottuvat suolaiseen ruokaan, jolloin suolamäärät saattavat vuosien varrella vain lisääntyä. Makuaisti kuitenkin tottuu yhtä lailla vähemmän suolaiseen ruokaan, kun suolan määrää pikkuhiljaa vähennetään.

– Tiedetään myös, että ripottelemalla suolaa vasta valmiiseen annokseen, suolaa tulee laitettua vähemmän, kuin jos sitä lisätään ruokaan valmistusvaiheessa. Ruoan pinnalla oleva suola aistitaan voimakkaammin, joten suolaa ei tarvita niin paljon.

Nostaa myös lasten ja nuorten verenpainetta

Alhainen suolan saanti suojaa kohonneelta verenpaineelta, sydän- ja verisuonisairauksilta sekä mahasyövältä, kertoo Valsta.

– Suolan saannin ja verenpaineen välillä on suora yhteys. Korkea verenpaine taas on useiden erilaisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä.

Pusan mukaan runsaan suolan käytön vaikutukset ovat selkeimpiä ylipainoisilla, diabeetikoilla sekä ikäihmisillä. Natriumin saannin rajoittaminen vähentää verenpainelääkkeiden tarvetta, parantaa niiden vaikutusta ja on siten olennainen osa kohonneen verenpaineen hoitoa.

Valsta kertoo, että tuoreiden tutkimustulosten perusteella suuret suolamäärät nostavat myös lasten ja nuorten verenpainetta. Runsaan suolan saannin seuraukset korostuvat heillä, jotka saavat ruokavaliostaan vain vähän kaliumia. Kaliumia saadaan muun muassa kasviksista, hedelmistä ja marjoista.

– Varsinaiset liiallisesta suolan saannista johtuvat terveysongelmat tulevat näkyviin vasta myöhemmin elämässä, Valsta sanoo.

Yli 2-vuotiaiden lasten suolamäärän pitäisi jäädä vuorokaudessa alle neljään grammaan ja 1–2-vuotiaiden lasten alle kahteen grammaan. Alle vuoden ikäisille suolaa ei saisi antaa lainkaan.