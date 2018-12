Lääkeväärennöksiä aletaan torjua uudella tavalla, mutta muutos alkaa hitaasti – Suomi on yhä jakeluketjun lintukoto

Helmikuun 9. päivä ensi vuonna Suomessa astuu voimaan Euroopan komission asetus reseptilääkepakkausten turvaominaisuuksista. Suomi on ollut tähän saakka lintukoto, sillä maassa on ilmennyt vain yksittäisiä tapauksia, joissa lääkeväärennöksiä on päätynyt lailliseen jakeluketjuun.

Lääkeväärennösten torjunta alkaa purra kunnolla vasta vuosien kuluttua.

Reseptilääkkeiden pakkauksiin tulee helmikuussa uudet EU:n vaatimat turvaominaisuudet. Silti kaikki lääkkeet, joita apteekkien valikoimissa on ennen muutosta, saavat olla kelpoisuusajan loppuun asti markkinoilla ja niitä voidaan yhä toimittaa asiakkaille.

Tilanteeseen, jossa kaikki reseptipakkaukset ovat turvamerkittyjä, kuluu Suomessa siis vielä jopa viisi vuotta. Lääkkeiden kestoaika on yleisesti 3–5 vuotta.

– Jos lääkeyritys tuo helmikuun alussa vanhanmallisia pakkauksia markkinoille, niin meillä on vuoteen 2024 asti sekä vanhoja että uusia pakkauksia markkinoilla, Suomen Lääkevarmennus Oy:n toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen toteaa.

Lääkevarmennus Oy vastaa lääkevarmennusjärjestelmän rakentamisesta ja hallinnoinnista Suomessa. Yhtiö perustettiin 2016 ja sen omistajia ovat muun muassa Lääketeollisuus ry ja Suomen Apteekkariliitto ry.

Se tarkoittaa, että jokaisessa yksittäisessä lääkepakkauksessa täytyy olla peukaloinnin paljastava mekanismi ja lisäksi 2D-matriisi, jossa on tietyt tiedot, joita verrataan tietokannan tietoihin. Uudet turvamerkinnät ovat kaksiosaisia.

– Yhtään lääkepakkausta ei saa päästää vapaaseen liikenteeseen apteekista asiakkaalle, ennen kuin pakkauksen turvaominaisuudet on varmennettu, yliproviisori, jaostopäällikkö Johanna Linnolahti lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta kertoo.

Pakkauksen turvallisuuden varmennus tehdään apteekissa tai tukussa. Jokaisen lääkepakkauksen kohdalla tehdään sekä turvakoodin varmistaminen että sen poistaminen järjestelmästä.

– Poisto järjestelmästä pitää tehdä juuri ennen kuin pakkaus toimitetaan asiakkaalle. Pakkaus poistetaan yhteisestä eurooppalaisesta tallennejärjestelmästä.

Reseptiasiakas ei todennäköisesti huomaa minkäänlaista muutosta nykyiseen asiointiin. Asiakas näkee käytännössä viivakoodin lukutapahtuman.

Apteekeissa jännitetään nyt, että lääkeyritykset toimittavat pakkauskohtaiset koodit tietokantaan ennen lääkevarmennuksen käyttöönottoa.

Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen on huolissaan tilanteesta, jossa apteekki skannaa pakkauksen, mutta tietoa pakkauksesta ei löydykään järjestelmästä, koska lääkeyhtiö ei ole sitä ilmoittanut.

– Apteekeilla järjestelmät ovat kunnossa 9.2. Huoli on siitä, saavatko kaikki lääkeyhtiöt toimitettua koodinsa yhteiseen eurooppalaiseen tietokantaan ajoissa.

Suomessa on ilmennyt vain yksittäisiä tapauksia, joissa lääkeväärennöksiä on päätynyt lailliseen jakeluketjuun.

Toistaiseksi Suomessa on saatu olla turvassa, ja nyt on tarkoitus päästä yksittäisistäkin tapauksista.

Fimean tiedoista selviää, että viimeisin isompi tapaus sattui syksyllä 2014. Euroopassa sattui kaksi tapausta, joissa lääkeväärennöksiä joutui lailliseen lääkejakeluun myös Suomessa.

Ensin Italiassa varastettuja lääkkeitä palautui 2014 lailliseen jakeluun väärennettyjen asiakirjojen avulla. Sitten Romanian lääkevalvontaviranomainen ilmoitti paikallisen lääketukkukaupan alihankkijoiden hankkineen lääkkeitä luvattomilta toimijoilta.

Italiassa varastettuja lääkkeitä päätyi Suomeen, jossa rinnakkaistuontiyritykset Orifarm ja Paranova vetivät takaisin yksittäisiä lääke-eriä.

Romaniasta epäiltiin Suomeen päätyneen Orifarmin rinnakkaistuomina lääkevalmisteita, jotka yhtiö veti pois apteekeista varotoimenpiteenä.

Vaikka Suomessa on ollut vain yksittäistapauksia, Euroopan sisällä tutkitaan lääkeväärennösepäilyjä noin kerran kuukaudessa.

Fimeaa informoidaan Euroopan tapauksista, vaikka ne eivät välttämättä koske Suomea ollenkaan. Linnolahden mukaan Suomella on paljon suojaavia tekijöitä, joista yksi on pakkauksissa käytettävä suomen ja ruotsin kieli. Väärentäjien olisi osattava hyvin näitä kieliä.

– Meitä suojaa myös selkeä ja lyhyt toimitusketju lääkkeen myyntiluvan haltijan tehtaalta tukun kautta apteekkiin.