Länsivaltojen asevoimat ovat valmiudessa Syyrian lähellä – "Tilanne näyttää arvaamattomalta"

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, kapteeni Antti Pihlajamaa arvioi, että ainakin Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian asevoimat ovat Välimerellä valmiina iskemään Syyriaan, jos käsky niin käy. Niin Yhdysvallat, Iso-Britannia kuin Ranska pohtivat eri medialähteiden perusteella vakavasti iskua Syyrian hallintoa vatsaan vastauksena Syyriassa käytettyihin kemiallisiin aseisiin.

–On vaikea arvioida länsimaiden sotilaskaluston määrää Välimerellä. Iso-Britannialla on Kyproksella lentotukikohta ja Yhdysvalloilla on laivastoa itäisellä Välimerellä. Yhdysvalloilla on lisäksi tukikohtia useissa Lähi-idän maissa. Yhdysvaltojen ohjushävittäjästä on tehty havaintoja lähellä Syyriaa. Ranskan liikkeistä on ollut toistaiseksi vain huhuja. Länsimaiden asevoimat ovat hyvin todennäköisesti valmiina toimimaan, Pihlajamaa kertoo Lännen Medialle.

Brittiläisen Telegraph-lehden mukaan Iso-Britannian pääministeri Theresa May olisi määrännyt sukellusveneitä ohjuskantaman päähän Syyriasta, jotta ohjusisku olisi mahdollinen torstai-iltana.

–Länsimailla on valmius tehdä samanlainen ohjusisku kuin noin vuosi sitten. Viime vuoden iskuilla ei käytännössä saavutettu tavoitetta, koska mitä ilmeisimmin kemiallisten aseiden käyttö on jatkunut, Pihlajamaa toteaa.

Vuosi sitten Yhdysvallat ampui yli 50 ohjusta Shayratin lentokentälle, jota pidettiin aiempien kemiallisten hyökkäysten lähtöpaikkana.

Poliittisesti Syyrian tilanne on hyvin hankala, koska Venäjä tukee Syyrian Bashar Al Assadin hallintoa, joka on useaan otteeseen länsimaiden mukaan syyllistynyt muun muassa kemiallisten aseiden käyttöön.

Venäjä on sanonut torjuvansa Syyriaan tehtävät ohjusiskut.

–Venäjällä on kyllä monipuolista ilmapuolustusta Syyriassa, mutta mikään järjestelmä ei ole aukoton. Suuressa mittakaavassa Venäjä on sotilaallisesti vahvasti läsnä Syyriassa. Tilanne näyttää arvaamattomalta, Pihlajamaa pohtii.

Länsimaiden ohjusiskujen onnistumisen kannalta on olennaista, että oikeat kohteet ovat hyvin tiedossa.

–Teknisesti ohjusjärjestelmät ovat hyvin tarkkoja. Järjestelmiä käyttävät kuitenkin ihmiset. Jos esimerkiksi tiedustelutieto on väärää, virheen mahdollisuus on olemassa, Pihlajamaa sanoo.

Ossi Rajala